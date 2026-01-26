Penušavo sredstvo za čišćenje, alkalno RM 58, 20l

Pouzdano uklanja tvrdokorne nečistoće od ulja, masti i belančevina na pločicama i kontejnerima. Pena omogućuje dugo vreme kontakta i na taj način deluje intenzivno na vertikalne površine.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 13,1
Težina (kg) 21,3
Težina sa ambalažom (kg) 22,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 260 x 237 x 430
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Mlečna kuhinja
  • Čišćenje površina
  • Zidovi, pločice
  • Cisterne za prehrambenu industriju
  • Čišćenje staje
Pribor