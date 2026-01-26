Penušavo sredstvo za čišćenje, neutralno RM 57, 20l

Penušavo sredstvo za čišćenje koje štiti materijale za lake nečistoće od ulja, masti i belančevina. Stabilan penušavi tepih povećava efikasnost čišćenja i lako se ispira.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 6,7
Težina (kg) 20,4
Težina sa ambalažom (kg) 21,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 260 x 237 x 430
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Mlečna kuhinja
  • Čišćenje površina
  • Velika kuhinja
  • Čišćenje staje
Pribor