Rastvarač ulja i masti Extra RM 31, 10l

Visoko koncentrovano sredstvo za osnovno čišćenje za kompresorske čistače. Izrazito efikasno u svim opsezima temperature čisti najsnažnije nečistoće kao što su ulje, mast, katran, čađ i dimna smola.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 13
Težina (kg) 11,4
Težina sa ambalažom (kg) 11,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 230 x 190 x 307
Područja primene
  • Transportni sektor i mašine
  • Čišćenje staje
  • Čišćenje buradi
  • Pranje vozila / motora
  • Čišćenje delova
  • Odmašćivanje površina
  • Cisterne za prehrambenu industriju
  • Čišćenje fasada
Pribor