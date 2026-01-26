Rastvarač ulja i masti Extra RM 31, 2.5l
Visoko koncentrovano sredstvo za osnovno čišćenje za kompresorske čistače. Izrazito efikasno u svim opsezima temperature čisti najsnažnije nečistoće kao što su ulje, mast, katran, čađ i dimna smola.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|2,5
|Pakovanje (Kom)
|4
|pH vrednost
|13
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,1
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Transportni sektor i mašine
- Čišćenje staje
- Čišćenje buradi
- Pranje vozila / motora
- Čišćenje delova
- Odmašćivanje površina
- Cisterne za prehrambenu industriju
- Čišćenje fasada