Sredstvo za čišćenje naplataka, kiselo RM 800, 20l

Koncentrisano sredstvo za čišćenje naplataka visokog stepena efikasnosti. Pena koja samostalno deluje i štiti materijale pomaže uklanjanju svih uobičajenih nečistoća na naplacima, kao što su npr. prašina od kočenja, abrazija gume, naslage soli iz zimskog perioda, fleke od kamenca i ostaci soli.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 0,3
Težina (kg) 22,7
Težina sa ambalažom (kg) 23,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 230 x 250 x 410
Sredstvo za čišćenje naplataka, kiselo RM 800, 20l
Sredstvo za čišćenje naplataka, kiselo RM 800, 20l
Sredstvo za čišćenje naplataka, kiselo RM 800, 20l
Sredstvo za čišćenje naplataka, kiselo RM 800, 20l
Sredstvo za čišćenje naplataka, kiselo RM 800, 20l
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje naplataka
Pribor