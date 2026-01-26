Sredstvo za čišćenje naplataka, kiselo RM 800, 20l

Koncentrisano sredstvo za čišćenje naplataka visokog stepena efikasnosti. Pena koja samostalno deluje i štiti materijale pomaže uklanjanju svih uobičajenih nečistoća na naplacima, kao što su npr. prašina od kočenja, abrazija gume, naslage soli iz zimskog perioda, fleke od kamenca i ostaci soli.