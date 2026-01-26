Sredstvo za sušenje sa efektom visokog sjaja Nano RM 832, 20l

Tečni vosak sa efektom bisernog sjaja sa specijalnim nano česticama za primenu u postrojenjima za pranje vozila, SB perionicama i kompresorskim uređajima. Sredstvo za sušenje sa efektom visokog sjaja Nano omogućuje brzo kidanje vodenog filma sa velikih površina, što dovodi do veoma dobrog rezultata u sušenju. VDA-kompatibilnost.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 4
Težina (kg) 19,8
Težina sa ambalažom (kg) 21,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 260 x 230 x 420
Područja primene
  • Putnička vozila
  • Pranje namenskih vozila
