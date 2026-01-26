Sredstvo za sušenje sa efektom visokog sjaja Nano RM 832, 20l
Tečni vosak sa efektom bisernog sjaja sa specijalnim nano česticama za primenu u postrojenjima za pranje vozila, SB perionicama i kompresorskim uređajima. Sredstvo za sušenje sa efektom visokog sjaja Nano omogućuje brzo kidanje vodenog filma sa velikih površina, što dovodi do veoma dobrog rezultata u sušenju. VDA-kompatibilnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|20
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|4
|Težina (kg)
|19,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|21,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|260 x 230 x 420
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Putnička vozila
- Pranje namenskih vozila