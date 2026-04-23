Naš usisivač za suvo usisavanje T 10/1 Adv krase održivost, ogromna usisna snaga, izdržljivost, sveobuhvatna paleta pribora, kao i upečatljiv odnos cene i kvaliteta. Zahvaljujući udelu od 45% recikliranih sirovina, štede se neophodni resursi i energija od samog početka. Budući da je T 10/1 Adv izuzetno tih sa samo 52 dB(A) uz ujedno veliku usisnu snagu, izuzetno je prikladan za čišćenje prostora u kojima je potrebna tišina u bilo koje doba dana. Kompaktan je, zaštićen od prevrtanja, okretan i ima posudu zapremine 10 litara. Usisivač se lako prenosi zahvaljujući zgodnoj sklopivoj ručki. Takođe je izdržljiv i čvrst, kao i njegovo postolje, kućište, odbojnik i veliki točkovi. Uska papuča i papuča za tapacirung isporučuju se uz uređaj i mogu se čuvati nadohvat ruke na samom uređaju T 10/1 Adv, koji pri isporuci dolazi sa posebno širokom paletom pribora: usisno crevo, antistatičko koleno, lagana aluminijumska teleskopska usisna cev podesiva po visini, preklopna podna papuča, papuča za parket, uska papuča i papuča za tapacirung.