Suvi usisivač T 11/1 Classic HEPA

Higijenski i ekonomičan: naš usisivač za suvo usisavanje T 11/1 Classic HEPA oduševljava svojom velikom usisnom snagom, HEPA 14 filterom, malom težinom i odličnim odnosom cene i performansi.

Zahvaljujući standardnom HEPA 14 filteru sa stepenom filtracije i izdvajanja od 99,995 posto, naš T 11/1 Classic HEPA usisivač za suvo usisavanje zadovoljava i standarde bezbednosti u higijenski najosetljivijim područjima, kao što su lekarske ordinacije i bolnice. Filter zadržava i najsitnije čestice poput virusa, aerosola i mikroba veličine samo nekoliko mikrometara, što je i potvrđeno sertifikatom u skladu sa standardom DIN EN 1822:2019. Robustan, veoma izdržljiv i stoga izuzetno ekonomičan usisivač stvara vakuum od 235 mbara / 23,5 kPa angažovanjem 850 W snage, garantujući nenadmašne rezultate usisavanja uz istovremeno veoma mali nivo radne buke od samo 61 dB(A). Može se bez problema koristiti u svako doba dana i u objektima u kojima se buka mora izbegavati. Uz zapreminu rezervoara od 11 litara, težinu od samo 4,2 kg, praktičnom ručkom za nošenje i ergonomskim kolenom T 11/1 Classic HEPA sa zaštitom od prevrtanja izuzetno je kompaktan, lak za transport i omogućava neprekidan rad bez umaranja. Dodatna oprema, poput usisne cevi i podne mlaznice, može se zgodno složiti na samom usisivaču, a na raspolaganju je i filter kesa od netkanog tekstila.

Obeležja i prednosti
Suvi usisivač T 11/1 Classic HEPA: Filter HEPA 14 visokog učinka
Filter HEPA 14 visokog učinka
Za najviše standarde bezbednosti u prostorima gde je higijena presudna. Visok stepen filtriranja i izdvajanja od 99,995% zadržava sićušne čestice. Sertifikovano u skladu sa standardom ispitivanja DIN EN 1822:2019.
Suvi usisivač T 11/1 Classic HEPA: Mala težina
Mala težina
Prenošenje uređaja bez napora, čak i preko ivica i stepenika. Manja težina uz istu zapreminu rezervoara u poređenju s konkurentskim modelima. Projektovan za dugotrajnu upotrebu bez umaranja.
Suvi usisivač T 11/1 Classic HEPA: Nizak stepen buke u radu od samo 61 db(A)
Nizak stepen buke u radu od samo 61 db(A)
Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i tokom noći. Nizak stepen buke u radu štiti korisnika.
Dugovečna i robusna konstrukcija uređaja
  • Lako i praktično prenošenje i odlaganje.
  • Robusni branik štiti uređaj od udara i udaraca.
  • Izdržljiv, robustan i stoga veoma ekonomičan uređaj.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Usisavanje (mbar/kPa) 235 / 23,5
Protok vazduha (l/s) 40
Nominalna snaga (W) 850
Kapacitet posude (l) 11
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 7,5
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 61
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 4,3
Težina sa ambalažom (kg) 6,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 385 x 285 x 385

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2 m
  • Krivina: Plastika
  • Broj usisnih cevi: 3 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 350 mm
  • Materijal usisnih cevi: Plastika
  • Preklopna podna papučica
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Filter za zaštitu motora
  • HEPA tip filtera: HEPA 14 filter
  • Trajna korpa filtera: flis

Oprema

  • Materijal posude: Plastika
  • Kuka za kabl
  • Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Suvi usisivač T 11/1 Classic HEPA
Područja primene
  • Savršen za upotrebu u hotelijerstvu, dostavi hrane, maloprodaji i čišćenju zgrada
  • Svestranost i mogućnost primene na mestima s visokim zahtevima za higijenu
  • Za sve tvrde površine kao što su npr. pločice, prirodni kamen, PVC, linoleum
  • Tepisi
  • Zdravstvo
Pribor
