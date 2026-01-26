Zahvaljujući standardnom HEPA 14 filteru sa stepenom filtracije i izdvajanja od 99,995 posto, naš T 11/1 Classic HEPA usisivač za suvo usisavanje zadovoljava i standarde bezbednosti u higijenski najosetljivijim područjima, kao što su lekarske ordinacije i bolnice. Filter zadržava i najsitnije čestice poput virusa, aerosola i mikroba veličine samo nekoliko mikrometara, što je i potvrđeno sertifikatom u skladu sa standardom DIN EN 1822:2019. Robustan, veoma izdržljiv i stoga izuzetno ekonomičan usisivač stvara vakuum od 235 mbara / 23,5 kPa angažovanjem 850 W snage, garantujući nenadmašne rezultate usisavanja uz istovremeno veoma mali nivo radne buke od samo 61 dB(A). Može se bez problema koristiti u svako doba dana i u objektima u kojima se buka mora izbegavati. Uz zapreminu rezervoara od 11 litara, težinu od samo 4,2 kg, praktičnom ručkom za nošenje i ergonomskim kolenom T 11/1 Classic HEPA sa zaštitom od prevrtanja izuzetno je kompaktan, lak za transport i omogućava neprekidan rad bez umaranja. Dodatna oprema, poput usisne cevi i podne mlaznice, može se zgodno složiti na samom usisivaču, a na raspolaganju je i filter kesa od netkanog tekstila.