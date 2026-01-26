Suvi usisivač T 11/1 Classic HEPA
Higijenski i ekonomičan: naš usisivač za suvo usisavanje T 11/1 Classic HEPA oduševljava svojom velikom usisnom snagom, HEPA 14 filterom, malom težinom i odličnim odnosom cene i performansi.
Zahvaljujući standardnom HEPA 14 filteru sa stepenom filtracije i izdvajanja od 99,995 posto, naš T 11/1 Classic HEPA usisivač za suvo usisavanje zadovoljava i standarde bezbednosti u higijenski najosetljivijim područjima, kao što su lekarske ordinacije i bolnice. Filter zadržava i najsitnije čestice poput virusa, aerosola i mikroba veličine samo nekoliko mikrometara, što je i potvrđeno sertifikatom u skladu sa standardom DIN EN 1822:2019. Robustan, veoma izdržljiv i stoga izuzetno ekonomičan usisivač stvara vakuum od 235 mbara / 23,5 kPa angažovanjem 850 W snage, garantujući nenadmašne rezultate usisavanja uz istovremeno veoma mali nivo radne buke od samo 61 dB(A). Može se bez problema koristiti u svako doba dana i u objektima u kojima se buka mora izbegavati. Uz zapreminu rezervoara od 11 litara, težinu od samo 4,2 kg, praktičnom ručkom za nošenje i ergonomskim kolenom T 11/1 Classic HEPA sa zaštitom od prevrtanja izuzetno je kompaktan, lak za transport i omogućava neprekidan rad bez umaranja. Dodatna oprema, poput usisne cevi i podne mlaznice, može se zgodno složiti na samom usisivaču, a na raspolaganju je i filter kesa od netkanog tekstila.
Obeležja i prednosti
Filter HEPA 14 visokog učinkaZa najviše standarde bezbednosti u prostorima gde je higijena presudna. Visok stepen filtriranja i izdvajanja od 99,995% zadržava sićušne čestice. Sertifikovano u skladu sa standardom ispitivanja DIN EN 1822:2019.
Mala težinaPrenošenje uređaja bez napora, čak i preko ivica i stepenika. Manja težina uz istu zapreminu rezervoara u poređenju s konkurentskim modelima. Projektovan za dugotrajnu upotrebu bez umaranja.
Nizak stepen buke u radu od samo 61 db(A)Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i tokom noći. Nizak stepen buke u radu štiti korisnika.
Dugovečna i robusna konstrukcija uređaja
- Lako i praktično prenošenje i odlaganje.
- Robusni branik štiti uređaj od udara i udaraca.
- Izdržljiv, robustan i stoga veoma ekonomičan uređaj.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Usisavanje (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Protok vazduha (l/s)
|40
|Nominalna snaga (W)
|850
|Kapacitet posude (l)
|11
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|61
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|6,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|385 x 285 x 385
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2 m
- Krivina: Plastika
- Broj usisnih cevi: 3 Kom
- Dužina usisnih cevi: 350 mm
- Materijal usisnih cevi: Plastika
- Preklopna podna papučica
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Filter za zaštitu motora
- HEPA tip filtera: HEPA 14 filter
- Trajna korpa filtera: flis
Oprema
- Materijal posude: Plastika
- Kuka za kabl
- Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Područja primene
- Savršen za upotrebu u hotelijerstvu, dostavi hrane, maloprodaji i čišćenju zgrada
- Svestranost i mogućnost primene na mestima s visokim zahtevima za higijenu
- Za sve tvrde površine kao što su npr. pločice, prirodni kamen, PVC, linoleum
- Tepisi
- Zdravstvo
