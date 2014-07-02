Novi T 12/1 eco!efficiency je veoma snažan i tih usisivač za primenu u uslužnom čišćenju zgrada, hotelima i restoranima, kancelarijama, prodavnicama, bolnicama, ali i domaćinstvima. Snaga motora, regulacija vazduha i 6-struki filterski sistem (uklj. HEPA filter kao dodatni pribor) održavaju uvek jednaku snagu usisavanja, ako je filter kesa puna. Radni intervali su duži ako filter ne morate da menjate tako često. Udobno rukovanje preko nožnog prekidača. Četiri gumena točkića pružaju tih rad uz veliku okretnost. Nisko težište osigurava sigurnost od prevrtanja. Kabl se odlaže na glavi turbine ili na sklopivu kuku, tako da ne smeta. Razvodnik u obliku slova delta osigurava komfor tokom dugog rada. Usisno crevo na uređaju lako se i efikasno prikačuje. Ovaj sistem istovremeno garantuje sigurnost, da se usisno crevo prilikom povlačenja uređaja neće otkačiti. Kao specijalni pribor između ostalog možete da dobijete električnu usisnu četku, koja od T 12/1 eco!efficiency čini usisivač za tepihe sa četkom. U slučaju specijalno higijenskih zahteva možete dodatno u filter kesu od netkanog tekstila da umetnete HEPA- filter, koji zadržava najfinije čestice.