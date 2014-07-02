Suvi usisivač T 12/1 eco!efficiency
Tih i okretan iusisivač s nožnim prekidačem i štitnikom. Prikolica s 4 točka. Rasklopiva kuka za kabl i motalica. Odlaganje podne mlaznice i utičnica za el. usisnu četku.
Novi T 12/1 eco!efficiency je veoma snažan i tih usisivač za primenu u uslužnom čišćenju zgrada, hotelima i restoranima, kancelarijama, prodavnicama, bolnicama, ali i domaćinstvima. Snaga motora, regulacija vazduha i 6-struki filterski sistem (uklj. HEPA filter kao dodatni pribor) održavaju uvek jednaku snagu usisavanja, ako je filter kesa puna. Radni intervali su duži ako filter ne morate da menjate tako često. Udobno rukovanje preko nožnog prekidača. Četiri gumena točkića pružaju tih rad uz veliku okretnost. Nisko težište osigurava sigurnost od prevrtanja. Kabl se odlaže na glavi turbine ili na sklopivu kuku, tako da ne smeta. Razvodnik u obliku slova delta osigurava komfor tokom dugog rada. Usisno crevo na uređaju lako se i efikasno prikačuje. Ovaj sistem istovremeno garantuje sigurnost, da se usisno crevo prilikom povlačenja uređaja neće otkačiti. Kao specijalni pribor između ostalog možete da dobijete električnu usisnu četku, koja od T 12/1 eco!efficiency čini usisivač za tepihe sa četkom. U slučaju specijalno higijenskih zahteva možete dodatno u filter kesu od netkanog tekstila da umetnete HEPA- filter, koji zadržava najfinije čestice.
Obeležja i prednosti
Na taj način štednja energije pričinjava zadovoljstvo!
- Mala potrošnja struje (500 W).
- Do 40% uštede energije uz istovremeno visoke performanse čišćenja.
Integrisana pregrada za kabl
- Kabl za napajanje je tokom transporta uvek bezbedno odložen.
Nizak nivo buke
- Pogodan za korišćenje u područjima osetljivim na buku zahvaljujući niskom novu radne buke.
- Bez problema moguće je korišćenje i tokom noći.
Jednostavan za servis
- Jednostavna, brza zamena napojnog kabla, bez ikakvog predznanja.
- Skraćuje vreme rada i smanjuje troškove servisiranja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Usisavanje (mbar/kPa)
|185 / 18,5
|Protok vazduha (l/s)
|46
|Nominalna snaga (W)
|500
|Kapacitet posude (l)
|12
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|12
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|60
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|6,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|8,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|410 x 315 x 340
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2 m
- Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 505 mm
- Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
- Preklopna podna papučica
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Filter za zaštitu motora
- Trajna korpa filtera: flis
Oprema
- Materijal posude: Plastika
- Integrisana pregrada za mrežni kabl
- Kuka za kabl
- Plug-in power cable: standard
Videos
Područja primene
- Savršen za upotrebu u hotelijerstvu, dostavi hrane, maloprodaji i čišćenju zgrada
- Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i noću
Pribor
