Usisivač za suvo usisavanje T 15/1 Adv Kärcher krase održivost, izdržljivost, izuzetna usisna snaga i izuzetno tih rad. Takođe je veoma robustan, ima sveobuhvatan asortiman pribora i odličan odnos cene i kvaliteta. Udeo od 45% recikliranih sirovina¹⁾ u proizvodnji čuva resurse i štedi energiju. Snažni T 15/1 Adv odlikuje se izuzetno tihim radom (52 db(A)), pa se shodno tome može koristiti u svako doba dana za čišćenje mesta na kojima je potrebna tišina. Usisivač je veoma okretan i zaštićen od prevrtanja, sa posudom zapremine 15 litara. Dolazi sa zgodnom sklopivom ručkom koja omogućava ergonomsko prenošenje blizu tela. Takođe je izuzetno izdržljiv i robustan – postolje, kućište, odbojnik i veliki točkovi. Uska papuča i papuča za tapacirung isporučuju se uz uređaj i mogu se držati na usisivaču kako bi uvek bile pristupačne. T 15/1 Adv isporučuje se sa mnogo pribora: usisno crevo, antistatičko koleno, lagana aluminijumska teleskopska usisna cev podesiva po visini, preklopna podna papuča, papuča za parket, uska papuča, papuča za tapacirung.