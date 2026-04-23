Suvi usisivač T 15/1 Adv

T 15/1 Adv je veoma robustan i izrađen od 45% recikliranih sirovina¹⁾. Osim velike usisne snage može se pohvaliti izuzetno tihim radom i ergonomskim dizajnom.

Usisivač za suvo usisavanje T 15/1 Adv Kärcher krase održivost, izdržljivost, izuzetna usisna snaga i izuzetno tih rad. Takođe je veoma robustan, ima sveobuhvatan asortiman pribora i odličan odnos cene i kvaliteta. Udeo od 45% recikliranih sirovina¹⁾ u proizvodnji čuva resurse i štedi energiju. Snažni T 15/1 Adv odlikuje se izuzetno tihim radom (52 db(A)), pa se shodno tome može koristiti u svako doba dana za čišćenje mesta na kojima je potrebna tišina. Usisivač je veoma okretan i zaštićen od prevrtanja, sa posudom zapremine 15 litara. Dolazi sa zgodnom sklopivom ručkom koja omogućava ergonomsko prenošenje blizu tela. Takođe je izuzetno izdržljiv i robustan – postolje, kućište, odbojnik i veliki točkovi. Uska papuča i papuča za tapacirung isporučuju se uz uređaj i mogu se držati na usisivaču kako bi uvek bile pristupačne. T 15/1 Adv isporučuje se sa mnogo pribora: usisno crevo, antistatičko koleno, lagana aluminijumska teleskopska usisna cev podesiva po visini, preklopna podna papuča, papuča za parket, uska papuča, papuča za tapacirung.

Obeležja i prednosti
Suvi usisivač T 15/1 Adv: Održivo i izdržljivo: 45% recikliranog sadržaja
Održivo i izdržljivo: 45% recikliranog sadržaja
Suvi usisivač T 15/1 Adv: Ultra tih: praktično besšuman rad sa samo 52 dB(A)
Ultra tih: praktično besšuman rad sa samo 52 dB(A)
Suvi usisivač T 15/1 Adv: Ergonomski, kompaktan i jednostavan dizajn
Ergonomski, kompaktan i jednostavan dizajn
Plug-in power cable
Ručno skladištenje kabla
Mala težina
Koncept rada jednostavan za korišćenje
Korpa glavnog filtera
Širok asortiman dodataka
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Usisavanje (mbar/kPa) 185 / 18
Protok vazduha (l/s) 40
Nominalna snaga (W) 585
Kapacitet posude (l) 15
Dužina kabla (m) 12
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 52
Težina bez pribora (kg) 6,9
Težina sa ambalažom (kg) 10
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 430 x 255 x 420

Svi plastični delovi, bez pribora¹⁾

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2 m
  • Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
  • Teleskopska usisna cev: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopska usisna cev, materijal: Aluminijum
  • Preklopna podna papučica
  • Nastavak za parket
  • Nastavak za tapacir
  • Uski nastavak
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Filter za zaštitu motora
  • Trajna korpa filtera: flis

Oprema

  • Materijal posude: Plastičan i recikliran materijal
  • Pametni sistem za uvlačenje kabla
  • Plug-in power cable: standard
  • Sklopiva ergonomska ručka za nošenje
  • Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Suvi usisivač T 15/1 Adv
Suvi usisivač T 15/1 Adv
Suvi usisivač T 15/1 Adv
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Područja primene
  • Savršen za upotrebu u hotelijerstvu, dostavi hrane, maloprodaji i čišćenju zgrada
  • Tvrdi podovi
  • Tepisi
  • Dnevno čišćenje
Pribor
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