Suvi usisivač T 15/1 Adv
T 15/1 Adv je veoma robustan i izrađen od 45% recikliranih sirovina¹⁾. Osim velike usisne snage može se pohvaliti izuzetno tihim radom i ergonomskim dizajnom.
Usisivač za suvo usisavanje T 15/1 Adv Kärcher krase održivost, izdržljivost, izuzetna usisna snaga i izuzetno tih rad. Takođe je veoma robustan, ima sveobuhvatan asortiman pribora i odličan odnos cene i kvaliteta. Udeo od 45% recikliranih sirovina¹⁾ u proizvodnji čuva resurse i štedi energiju. Snažni T 15/1 Adv odlikuje se izuzetno tihim radom (52 db(A)), pa se shodno tome može koristiti u svako doba dana za čišćenje mesta na kojima je potrebna tišina. Usisivač je veoma okretan i zaštićen od prevrtanja, sa posudom zapremine 15 litara. Dolazi sa zgodnom sklopivom ručkom koja omogućava ergonomsko prenošenje blizu tela. Takođe je izuzetno izdržljiv i robustan – postolje, kućište, odbojnik i veliki točkovi. Uska papuča i papuča za tapacirung isporučuju se uz uređaj i mogu se držati na usisivaču kako bi uvek bile pristupačne. T 15/1 Adv isporučuje se sa mnogo pribora: usisno crevo, antistatičko koleno, lagana aluminijumska teleskopska usisna cev podesiva po visini, preklopna podna papuča, papuča za parket, uska papuča, papuča za tapacirung.
Obeležja i prednosti
Održivo i izdržljivo: 45% recikliranog sadržaja
Ultra tih: praktično besšuman rad sa samo 52 dB(A)
Ergonomski, kompaktan i jednostavan dizajn
Plug-in power cable
Ručno skladištenje kabla
Mala težina
Koncept rada jednostavan za korišćenje
Korpa glavnog filtera
Širok asortiman dodataka
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Usisavanje (mbar/kPa)
|185 / 18
|Protok vazduha (l/s)
|40
|Nominalna snaga (W)
|585
|Kapacitet posude (l)
|15
|Dužina kabla (m)
|12
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|52
|Težina bez pribora (kg)
|6,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|10
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|430 x 255 x 420
Svi plastični delovi, bez pribora¹⁾
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2 m
- Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
- Teleskopska usisna cev: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopska usisna cev, materijal: Aluminijum
- Preklopna podna papučica
- Nastavak za parket
- Nastavak za tapacir
- Uski nastavak
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Filter za zaštitu motora
- Trajna korpa filtera: flis
Oprema
- Materijal posude: Plastičan i recikliran materijal
- Pametni sistem za uvlačenje kabla
- Plug-in power cable: standard
- Sklopiva ergonomska ručka za nošenje
- Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Videos
Područja primene
- Savršen za upotrebu u hotelijerstvu, dostavi hrane, maloprodaji i čišćenju zgrada
- Tvrdi podovi
- Tepisi
- Dnevno čišćenje
Pribor
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