Ultra-tih, održiv i dugotrajan, usisivač za suvo usisavanje T 15/1 napravljen je od 45% recikliranog materijala, čime se u proizvodnji značajno štede resursi. Odlikuje se izvanrednom usisnom snagom, ultra-tihim radom, održivošću i robusnošću uz odličan odnos cene i performansi. Njegova izdržljivost ogleda se u karakteristikama kao što su robusna šasija, kućište, branik i veliki točkovi. Uprkos visokoj usisnoj snazi, radna buka modela T 15/1 iznosi samo 52 dB(A), pa se zbog ovako tihog rada može koristiti u bilo koje vreme za dnevno čišćenje i na lokacijama osetljivim na buku. Kompaktni usisivač je stabilan i okretan, a može se transportovati ergonomski i blizu tela pomoću sklopive ručke za nošenje. Zapremina rezervoara ovog usisivača je 15 litara. Zahvaljujući integrisanom prostoru za odlaganje pribora, isporučena mlaznica za fuge uvek se može čuvati na samom uređaju. Kao dodatna opcija, dostupan je i visokoefikasni HEPA 14 filter.