Suvi usisivač T 15/1 Corded
Ultra-tih, održiv i dugotrajan, usisivač za suvo usisavanje T 15/1 napravljen je od 45% recikliranog materijala i nudi izuzetnu snagu usisavanja uz ergonomski dizajn prilagođen korisniku.
Ultra-tih, održiv i dugotrajan, usisivač za suvo usisavanje T 15/1 napravljen je od 45% recikliranog materijala, čime se u proizvodnji značajno štede resursi. Odlikuje se izvanrednom usisnom snagom, ultra-tihim radom, održivošću i robusnošću uz odličan odnos cene i performansi. Njegova izdržljivost ogleda se u karakteristikama kao što su robusna šasija, kućište, branik i veliki točkovi. Uprkos visokoj usisnoj snazi, radna buka modela T 15/1 iznosi samo 52 dB(A), pa se zbog ovako tihog rada može koristiti u bilo koje vreme za dnevno čišćenje i na lokacijama osetljivim na buku. Kompaktni usisivač je stabilan i okretan, a može se transportovati ergonomski i blizu tela pomoću sklopive ručke za nošenje. Zapremina rezervoara ovog usisivača je 15 litara. Zahvaljujući integrisanom prostoru za odlaganje pribora, isporučena mlaznica za fuge uvek se može čuvati na samom uređaju. Kao dodatna opcija, dostupan je i visokoefikasni HEPA 14 filter.
Obeležja i prednosti
Održivo i izdržljivo: 45% recikliranog sadržajaProizvodnja: smanjena upotreba sirovina i energije. Upotreba recikliranih materijala smanjuje emisiju CO₂.
Ultra tih: praktično besšuman rad sa samo 52 dB(A)Idealno rešenje za dnevno čišćenje. Redukovana buka i zagađenje čak i tokom noći. Smanjuje rizike kao što su stres ili oštećenje sluha.
Ergonomski, kompaktan i jednostavan dizajnJednostavan transport: može se lako prenositi. Ergonomski zavoj i udobna ručka za nošenje. Ne zauzima prostor i skladišti se vrzo a na jednostavan način.
Plug-in power cable
- Jednostavna i brza zamena kabla za napajanje čak i bez prethodnog znanja.
- Proces čišćenja može se neometano nastaviti.
- Smanjuje troškove servisa.
Praktičan, ručni sistem za namotavanje kabla.
- Punjač se može brzo spakovati.
- Ušteda vremena: skladištenje kabla za samo nekoliko sekundi.
- Kabl se neće umrsiti i uvek je namotan.
Mala težina
- Jednostavan transport, čak i jednom rukom.
- Lako se prenosi preko stepenica i merdevina.
Koncept rada jednostavan za korišćenje
- Veliko dugme za uključivanje i isključivanje.
- Brzo i jednostavno uključivanje uređaja nogom ili rukom.
- Praktična parking pozicija za uredno skladištenje
Visoko efikasan HEPA 14 filter može se naknadno naručiti
- Za najviše bezbednosne standarde na higijenski osetljivim lokacijama.
- Visok stepen filtracije i razdvajanja: 99,995%.
Korpa glavnog filtera
- Izdržljiv, pouzdan i održiv.
- Napravljeno od flisa.
- Može se prati ručno na 30 °C i ponovo koristiti.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
- Mlaznica za čišćenje pukotina može se čuvati u glavi mašine.
- Skladištenje koje štedi prostor, uvek lako dostupno.
- Bezbedan i praktičan transport mašine i dodatne opreme.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Usisavanje (mbar/kPa)
|185 / 18
|Protok vazduha (l/s)
|40
|Nominalna snaga (W)
|585
|Kapacitet posude (l)
|15
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|12
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|52
|Težina bez pribora (kg)
|6,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|10,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|440 x 250 x 410
Svi delovi su od plastike, uključujući dodatke.
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2 m
- Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 505 mm
- Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
- Preklopna podna papučica
- Uski nastavak
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Filter za zaštitu motora
- Trajna korpa filtera: flis
Oprema
- Materijal posude: Plastičan i recikliran materijal
- Pametni sistem za uvlačenje kabla
- Plug-in power cable: standard
- Sklopiva ergonomska ručka za nošenje
- Parkirni položaj podne mlaznice
- Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Područja primene
- Savršen za upotrebu u hotelijerstvu, dostavi hrane, maloprodaji i čišćenju zgrada
- Tvrdi podovi
- Tepisi
- Dnevno čišćenje
Pribor
