Suvi usisivač T 15/1 HEPA
Upotpunili smo postojeći asortiman komercijalnih usisivača za suvo usisavanje usisivačem T 15/1 i ponovo imamo vrhunski model najviše klase u ovom važnom tržišnom segmentu.
Ovaj izuzetno tihi usisivač spaja visok stepen ergonomske udobnosti zahvaljujući integrisanom crevu, kablu i pregradi za odlaganje pribora, kao i dvama parkirnim položajima za podnu mlaznicu velike usisne snage i ogromnog delokruga rada.
Obeležja i prednosti
Visoko efikasan Hepa-13 filterSertifikovano u skladu sa standardom ispitivanja DIN EN 1822:2019. Za najviše standarde bezbednosti u prostorima gde je higijena presudna. Moćnom filtracijom i uz stepen separacije od 99,95% zadržavaju se i najsitnije čestice.
Nizak stepen buke u radu od samo 60 dB (A)Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i tokom noći. Nizak stepen buke u radu štiti korisnika.
Integrisana pregrada za odlaganje priboraPotpuna integracija dodatne opreme u zadnjem delu mašine olakšava korisniku pristup opremi koja mu je potrebna u raznim situacijama čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Usisavanje (mbar/kPa)
|220 / 22
|Protok vazduha (l/s)
|43
|Nominalna snaga (W)
|700
|Kapacitet posude (l)
|15
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|15
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|60
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|7,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|11,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|434 x 316 x 400
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2 m
- Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
- Teleskopska usisna cev: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopska usisna cev, materijal: Čelik, hrom
- Preklopna podna papučica
- Nastavak za tapacir
- Uski nastavak
- Usisna četka
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- HEPA tip filtera: HEPA 13 filter
- Trajna korpa filtera: flis
Oprema
- Materijal posude: Plastika
- Integrisana pregrada za mrežni kabl
Područja primene
- Svestranost i mogućnost primene na mestima s visokim zahtevima za higijenu
- Za sve tvrde površine kao što su npr. pločice, prirodni kamen, PVC, linoleum
- Tepisi
Pribor
