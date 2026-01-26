Suvi usisivač T 15/1 HEPA

Upotpunili smo postojeći asortiman komercijalnih usisivača za suvo usisavanje usisivačem T 15/1 i ponovo imamo vrhunski model najviše klase u ovom važnom tržišnom segmentu.

Ovaj izuzetno tihi usisivač spaja visok stepen ergonomske udobnosti zahvaljujući integrisanom crevu, kablu i pregradi za odlaganje pribora, kao i dvama parkirnim položajima za podnu mlaznicu velike usisne snage i ogromnog delokruga rada.

Obeležja i prednosti
Suvi usisivač T 15/1 HEPA: Visoko efikasan Hepa-13 filter
Sertifikovano u skladu sa standardom ispitivanja DIN EN 1822:2019. Za najviše standarde bezbednosti u prostorima gde je higijena presudna. Moćnom filtracijom i uz stepen separacije od 99,95% zadržavaju se i najsitnije čestice.
Suvi usisivač T 15/1 HEPA: Nizak stepen buke u radu od samo 60 dB (A)
Idealno za radove u oblastima osetljivim na buku i tokom noći. Nizak stepen buke u radu štiti korisnika.
Suvi usisivač T 15/1 HEPA: Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Potpuna integracija dodatne opreme u zadnjem delu mašine olakšava korisniku pristup opremi koja mu je potrebna u raznim situacijama čišćenja.
Gleitflex-kabal
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Usisavanje (mbar/kPa) 220 / 22
Protok vazduha (l/s) 43
Nominalna snaga (W) 700
Kapacitet posude (l) 15
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 15
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 60
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 7,1
Težina sa ambalažom (kg) 11,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 434 x 316 x 400

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2 m
  • Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
  • Teleskopska usisna cev: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopska usisna cev, materijal: Čelik, hrom
  • Preklopna podna papučica
  • Nastavak za tapacir
  • Uski nastavak
  • Usisna četka
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • HEPA tip filtera: HEPA 13 filter
  • Trajna korpa filtera: flis

Oprema

  • Materijal posude: Plastika
  • Integrisana pregrada za mrežni kabl
Suvi usisivač T 15/1 HEPA
Videos
Područja primene
  • Svestranost i mogućnost primene na mestima s visokim zahtevima za higijenu
  • Za sve tvrde površine kao što su npr. pločice, prirodni kamen, PVC, linoleum
  • Tepisi
Pribor
