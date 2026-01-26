Suvi usisivač T 15/1 HEPA
Obeležja i prednosti
Održivo i izdržljivo: 45% recikliranog sadržajaProizvodnja: smanjena upotreba sirovina i energije. Upotreba recikliranih materijala smanjuje emisiju CO₂.
Filter HEPA 14 visokog učinkaZa najviše bezbednosne standarde na higijenski osetljivim lokacijama. Visok stepen filtracije i razdvajanja: 99,995%.
Ultra tih: praktično besšuman rad sa samo 52 dB(A)Idealno rešenje za dnevno čišćenje. Redukovana buka i zagađenje čak i tokom noći. Smanjuje rizike kao što su stres ili oštećenje sluha.
Ergonomski, kompaktan i jednostavan dizajn
- Jednostavan transport: može se lako prenositi.
- Ergonomski zavoj i udobna ručka za nošenje.
- Ne zauzima prostor i skladišti se vrzo a na jednostavan način.
Plug-in power cable
- Jednostavna i brza zamena kabla za napajanje čak i bez prethodnog znanja.
- Proces čišćenja može biti neometano nastavljen.
- Smanjuje troškove servisa.
Ručno skladištenje kabla
- Punjač se može brzo spakovati.
- Ušteda vremena: skladištenje kabla za samo nekoliko sekundi.
- Kabl se neće umrsiti i uvek je namotan.
Mala težina
- Jednostavan transport, čak i jednom rukom.
- Lako se prenosi preko stepenica i merdevina.
Koncept rada jednostavan za korišćenje
- Veliko dugme za uključivanje i isključivanje.
- Brzo i jednostavno uključivanje uređaja nogom ili rukom.
- Praktična parking pozicija za uredno skladištenje
Širok asortiman dodataka
- Mlaznica za pod, mlaznica za parket, mlaznica za pukotine i mlaznica za tapacirani materijal.
- Visokokvalitetna filter korpa i filter kesa napravljene od flica.
- Lagana teleskopska usisna cev napravljena je od aluminijuma i podesiva po visini.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
- Mlaznica za pukotine i mlaznica za tapacirani prostor: smeštene su u glavi mašine.
- Skladištenje koje štedi prostor, uvek lako dostupno.
- Bezbedan i praktičan transport mašine i dodatne opreme.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Usisavanje (mbar/kPa)
|185 / 18
|Protok vazduha (l/s)
|40
|Nominalna snaga (W)
|585
|Kapacitet posude (l)
|15
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|12
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|52
|Težina bez pribora (kg)
|6,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|10
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|440 x 250 x 410
Svi delovi su od plastike, uključujući dodatke.
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2 m
- Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
- Teleskopska usisna cev: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopska usisna cev, materijal: Aluminijum
- Preklopna podna papučica
- Nastavak za parket
- Nastavak za tapacir
- Uski nastavak
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Filter za zaštitu motora
- HEPA tip filtera: HEPA 14 filter
- Trajna korpa filtera: flis
Oprema
- Materijal posude: Plastičan i recikliran materijal
- Pametni sistem za uvlačenje kabla
- Plug-in power cable: standard
- Sklopiva ergonomska ručka za nošenje
- Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Područja primene
- Savršen za upotrebu u hotelijerstvu, dostavi hrane, maloprodaji i čišćenju zgrada
- Tvrdi podovi
- Tepisi
- Dnevno čišćenje
Pribor
