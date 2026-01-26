Za najviše bezbednosne standarde na higijenski osetljivim lokacijama. Visok stepen filtracije i razdvajanja: 99,995%.

Ultra tih: praktično besšuman rad sa samo 52 dB(A)

Idealno rešenje za dnevno čišćenje. Redukovana buka i zagađenje čak i tokom noći. Smanjuje rizike kao što su stres ili oštećenje sluha.