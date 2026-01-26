Suvi usisivač T 15/1 HEPA

Obeležja i prednosti
Suvi usisivač T 15/1 HEPA: Održivo i izdržljivo: 45% recikliranog sadržaja
Proizvodnja: smanjena upotreba sirovina i energije. Upotreba recikliranih materijala smanjuje emisiju CO₂.
Suvi usisivač T 15/1 HEPA: Filter HEPA 14 visokog učinka
Za najviše bezbednosne standarde na higijenski osetljivim lokacijama. Visok stepen filtracije i razdvajanja: 99,995%.
Suvi usisivač T 15/1 HEPA: Ultra tih: praktično besšuman rad sa samo 52 dB(A)
Idealno rešenje za dnevno čišćenje. Redukovana buka i zagađenje čak i tokom noći. Smanjuje rizike kao što su stres ili oštećenje sluha.
Ergonomski, kompaktan i jednostavan dizajn
  • Jednostavan transport: može se lako prenositi.
  • Ergonomski zavoj i udobna ručka za nošenje.
  • Ne zauzima prostor i skladišti se vrzo a na jednostavan način.
Plug-in power cable
  • Jednostavna i brza zamena kabla za napajanje čak i bez prethodnog znanja.
  • Proces čišćenja može biti neometano nastavljen.
  • Smanjuje troškove servisa.
Ručno skladištenje kabla
  • Punjač se može brzo spakovati.
  • Ušteda vremena: skladištenje kabla za samo nekoliko sekundi.
  • Kabl se neće umrsiti i uvek je namotan.
Mala težina
  • Jednostavan transport, čak i jednom rukom.
  • Lako se prenosi preko stepenica i merdevina.
Koncept rada jednostavan za korišćenje
  • Veliko dugme za uključivanje i isključivanje.
  • Brzo i jednostavno uključivanje uređaja nogom ili rukom.
  • Praktična parking pozicija za uredno skladištenje
Širok asortiman dodataka
  • Mlaznica za pod, mlaznica za parket, mlaznica za pukotine i mlaznica za tapacirani materijal.
  • Visokokvalitetna filter korpa i filter kesa napravljene od flica.
  • Lagana teleskopska usisna cev napravljena je od aluminijuma i podesiva po visini.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
  • Mlaznica za pukotine i mlaznica za tapacirani prostor: smeštene su u glavi mašine.
  • Skladištenje koje štedi prostor, uvek lako dostupno.
  • Bezbedan i praktičan transport mašine i dodatne opreme.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Usisavanje (mbar/kPa) 185 / 18
Protok vazduha (l/s) 40
Nominalna snaga (W) 585
Kapacitet posude (l) 15
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 12
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 52
Težina bez pribora (kg) 6,4
Težina sa ambalažom (kg) 10
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 440 x 250 x 410

Svi delovi su od plastike, uključujući dodatke.

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2 m
  • Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
  • Teleskopska usisna cev: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopska usisna cev, materijal: Aluminijum
  • Preklopna podna papučica
  • Nastavak za parket
  • Nastavak za tapacir
  • Uski nastavak
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Filter za zaštitu motora
  • HEPA tip filtera: HEPA 14 filter
  • Trajna korpa filtera: flis

Oprema

  • Materijal posude: Plastičan i recikliran materijal
  • Pametni sistem za uvlačenje kabla
  • Plug-in power cable: standard
  • Sklopiva ergonomska ručka za nošenje
  • Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Suvi usisivač T 15/1 HEPA
Područja primene
  • Savršen za upotrebu u hotelijerstvu, dostavi hrane, maloprodaji i čišćenju zgrada
  • Tvrdi podovi
  • Tepisi
  • Dnevno čišćenje
Pribor
