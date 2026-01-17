Suvi usisivač T 7/1 Classic

Lak i ergonomski: T 7/1 Classic usisivač, serijski sa filter kesom od flisa, usisivač je početničke klase s dobrim odnosom cene i kvaliteta, usisivač jake usisne snage i držačem kabla.

Kompaktan usisivač za suvo usisavanje T 7/1 Classic, snage 850 W, stvara snažan vakuum od 23,0 kPa. Pri tome usisivač radi prijatno tiho sa svega 63 db(A). Uređaj ima usisno crevo dužine 2 m, a sa svojih 3,5 kg je ugodno lagan. Praktično dizajnirana zakrivljena cev omogućava dugotrajan rad bez zamaranja. Ovaj usisivač za suvo usisavanje se lagano pomera zahvaljujući postolju sa dva fiksna i dva obrtna točka. Okružujući odbojnik ima ulogu da posuda od 7,5 l otporna na udarce ne ošteti nameštaj i ostale predmete. Usisivač T 7/1 Classic je serijski opremljen filterskom kesom od flisa.

Obeležja i prednosti
Mala težina
  • Prenošenje uređaja bez napora, čak i preko ivica i stepenika.
  • Manja težina uz istu zapreminu rezervoara u poređenju s konkurentskim modelima.
Korpa glavnog filtera
Kuka za kabl
Robusni branik
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Usisavanje (mbar/kPa) 235 / 23,5
Protok vazduha (l/s) 40
Nominalna snaga (W) 850
Kapacitet posude (l) 7
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 7,5
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 62
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 3,5
Težina sa ambalažom (kg) 6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 375 x 285 x 310

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2 m
  • Krivina: Plastika
  • Broj usisnih cevi: 3 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 350 mm
  • Materijal usisnih cevi: Plastika
  • Preklopna podna papučica
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Filter za zaštitu motora
  • Trajna korpa filtera: flis

Oprema

  • Materijal posude: Plastika
  • Kuka za kabl
Suvi usisivač T 7/1 Classic
Područja primene
  • Za sve tvrde površine kao što su npr. pločice, prirodni kamen, PVC, linoleum
  • Tepisi
Pribor
