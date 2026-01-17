Kompaktan usisivač za suvo usisavanje T 7/1 Classic, snage 850 W, stvara snažan vakuum od 23,0 kPa. Pri tome usisivač radi prijatno tiho sa svega 63 db(A). Uređaj ima usisno crevo dužine 2 m, a sa svojih 3,5 kg je ugodno lagan. Praktično dizajnirana zakrivljena cev omogućava dugotrajan rad bez zamaranja. Ovaj usisivač za suvo usisavanje se lagano pomera zahvaljujući postolju sa dva fiksna i dva obrtna točka. Okružujući odbojnik ima ulogu da posuda od 7,5 l otporna na udarce ne ošteti nameštaj i ostale predmete. Usisivač T 7/1 Classic je serijski opremljen filterskom kesom od flisa.