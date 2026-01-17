Suvi usisivač T 7/1 Classic
Lak i ergonomski: T 7/1 Classic usisivač, serijski sa filter kesom od flisa, usisivač je početničke klase s dobrim odnosom cene i kvaliteta, usisivač jake usisne snage i držačem kabla.
Kompaktan usisivač za suvo usisavanje T 7/1 Classic, snage 850 W, stvara snažan vakuum od 23,0 kPa. Pri tome usisivač radi prijatno tiho sa svega 63 db(A). Uređaj ima usisno crevo dužine 2 m, a sa svojih 3,5 kg je ugodno lagan. Praktično dizajnirana zakrivljena cev omogućava dugotrajan rad bez zamaranja. Ovaj usisivač za suvo usisavanje se lagano pomera zahvaljujući postolju sa dva fiksna i dva obrtna točka. Okružujući odbojnik ima ulogu da posuda od 7,5 l otporna na udarce ne ošteti nameštaj i ostale predmete. Usisivač T 7/1 Classic je serijski opremljen filterskom kesom od flisa.
Obeležja i prednosti
Mala težina
- Prenošenje uređaja bez napora, čak i preko ivica i stepenika.
- Manja težina uz istu zapreminu rezervoara u poređenju s konkurentskim modelima.
Korpa glavnog filtera
Kuka za kabl
Robusni branik
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Usisavanje (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Protok vazduha (l/s)
|40
|Nominalna snaga (W)
|850
|Kapacitet posude (l)
|7
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|62
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|3,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|375 x 285 x 310
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2 m
- Krivina: Plastika
- Broj usisnih cevi: 3 Kom
- Dužina usisnih cevi: 350 mm
- Materijal usisnih cevi: Plastika
- Preklopna podna papučica
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Filter za zaštitu motora
- Trajna korpa filtera: flis
Oprema
- Materijal posude: Plastika
- Kuka za kabl
Videos
Područja primene
- Za sve tvrde površine kao što su npr. pločice, prirodni kamen, PVC, linoleum
- Tepisi
Pribor
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.