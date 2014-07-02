ชุดต่อเพิ่มความยาวการฉีด
ขยายแลนซ์สเปรย์โดย 0.4 ม. สำหรับการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพของพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เหมาะสำหรับอุปกรณ์เสริมของคาร์เชอร์ทั้งหมด
คุณสมบัติและจุดเด่น
แลนซ์ส่วนต่อขยาย 0.4 ม
- สำหรับการทำความสะอาดในที่เข้าถึงยาก (โดยเฉพาะที่สูง)
การออกแบบที่กะทัดรัด
- ขยายรัศมีการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
- ใช้งานง่าย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.259
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.31
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|446 x 45 x 45
วิดีโอ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )