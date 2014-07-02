ชุดต่อเพิ่มความยาวการฉีด

ขยายแลนซ์สเปรย์โดย 0.4 ม. สำหรับการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพของพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เหมาะสำหรับอุปกรณ์เสริมของคาร์เชอร์ทั้งหมด

คุณสมบัติและจุดเด่น
แลนซ์ส่วนต่อขยาย 0.4 ม
  • สำหรับการทำความสะอาดในที่เข้าถึงยาก (โดยเฉพาะที่สูง)
การออกแบบที่กะทัดรัด
  • ขยายรัศมีการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
  • ใช้งานง่าย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.259
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.31
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 446 x 45 x 45

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )