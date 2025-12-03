ยางปป้องกันน้ำกระเซ็น

ตัวป้องกันการกระเซ็นโปร่งใสสำหรับคลาส K 2 ถึง K 7 ตัวล้างด้วยแรงดันของคาร์เชอร์ช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานและพื้นที่โดยรอบจากละอองน้ำ เหมาะสำหรับทำความสะอาดมุมและขอบ

เหมาะสำหรับการทำความสะอาดมุมและขอบ: ตัวป้องกันน้ำกระเซ็น - ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันระดับ K 2 ถึง K 7 Kärcher - ปกป้องผู้ปฏิบัติงานและพื้นที่โดยรอบอย่างมีประสิทธิภาพจากน้ำสเปรย์ การออกแบบที่โปร่งใสช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีมุมมองที่ชัดเจนในการทำความสะอาดตลอดเวลา ไม่ต้องบอกว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมนั้นเข้ากันได้กับชุดพ่นไฟวาริโอและหัวเจ็ตหลายรุ่นรวมถึงหัวฉีดโรตารี่ใหม่ (ไม่เหมาะสำหรับ MP 4 และ MP 180 multi power jet 5-in-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0)

คุณสมบัติและจุดเด่น
ป้องกันน้ำกระเซ็น
  • การป้องกันที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ปฏิบัติงานจากละอองน้ำ - โดยเฉพาะเมื่อทำความสะอาดมุมและขอบ
การออกแบบที่โปร่งใส
  • มุมมองที่ชัดเจนของพื้นผิวที่จะทำความสะอาดรับประกันผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีขึ้น
อะแดปเตอร์หลายตัวรวมอยู่ในขอบเขตของการจัดส่ง
  • สามารถใช้งานได้กับ Vario Power สเปรย์ใหม่และ Multi Jets รวมถึงหัวฉีดแบบหมุนก่อนหน้าและใหม่
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.325
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.543
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 220 x 188 x 237

ไม่เหมาะสำหรับ MP 4 และ MP 180 multi power jet 5-in-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0)

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • บันได
  • บริเวณรอบบ้านและสวน