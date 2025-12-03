ยางปป้องกันน้ำกระเซ็น
ตัวป้องกันการกระเซ็นโปร่งใสสำหรับคลาส K 2 ถึง K 7 ตัวล้างด้วยแรงดันของคาร์เชอร์ช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานและพื้นที่โดยรอบจากละอองน้ำ เหมาะสำหรับทำความสะอาดมุมและขอบ
เหมาะสำหรับการทำความสะอาดมุมและขอบ: ตัวป้องกันน้ำกระเซ็น - ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันระดับ K 2 ถึง K 7 Kärcher - ปกป้องผู้ปฏิบัติงานและพื้นที่โดยรอบอย่างมีประสิทธิภาพจากน้ำสเปรย์ การออกแบบที่โปร่งใสช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีมุมมองที่ชัดเจนในการทำความสะอาดตลอดเวลา ไม่ต้องบอกว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมนั้นเข้ากันได้กับชุดพ่นไฟวาริโอและหัวเจ็ตหลายรุ่นรวมถึงหัวฉีดโรตารี่ใหม่ (ไม่เหมาะสำหรับ MP 4 และ MP 180 multi power jet 5-in-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0)
คุณสมบัติและจุดเด่น
ป้องกันน้ำกระเซ็น
- การป้องกันที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ปฏิบัติงานจากละอองน้ำ - โดยเฉพาะเมื่อทำความสะอาดมุมและขอบ
การออกแบบที่โปร่งใส
- มุมมองที่ชัดเจนของพื้นผิวที่จะทำความสะอาดรับประกันผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีขึ้น
อะแดปเตอร์หลายตัวรวมอยู่ในขอบเขตของการจัดส่ง
- สามารถใช้งานได้กับ Vario Power สเปรย์ใหม่และ Multi Jets รวมถึงหัวฉีดแบบหมุนก่อนหน้าและใหม่
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.325
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.543
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|220 x 188 x 237
ไม่เหมาะสำหรับ MP 4 และ MP 180 multi power jet 5-in-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0)
วิดีโอ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- บันได
- บริเวณรอบบ้านและสวน