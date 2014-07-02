ก้านแดแบบองศา
หัวสเปรย์แบบมุมยาวพิเศษ (ประมาณ 1 ม.) สำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ง่ายเช่น รางน้ำฝนบนหลังคาหรือยานพาหนะ
หัวสเปรย์แบบมุมยาวพิเศษ (ประมาณ 1 ม.) เพื่อการทำความสะอาดที่เข้าถึงยากได้ง่ายเช่น รางน้ำฝนบนหลังคาหรือยานพาหนะ เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันKärcher K 2 ถึง K 7 ทั้งหมด
คุณสมบัติและจุดเด่น
แลนซ์มุมยาวพิเศษ (ประมาณ 1 เมตร)
- ทำความสะอาดได้ง่ายในสถานที่ที่เข้าถึงยากเช่น ท่อระบายน้ำหรือด้านล่างของยานพาหนะ
การทำความสะอาดที่ทรงพลังพร้อมแรงดันสูง
- คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
เจ็ทแรงดันสูง - แบน
- ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและขจัดสิ่งสกปรกปากแข็ง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.508
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.611
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|930 x 43 x 116
วิดีโอ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )
- ถังขยะ
- ทำความสะอาดก้นน้ำ
- ทำความสะอาดซุ้มล้อรถ
- ทำความสะอาดถัง
- บันได