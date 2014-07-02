ก้านแดแบบองศา

หัวสเปรย์แบบมุมยาวพิเศษ (ประมาณ 1 ม.) เพื่อการทำความสะอาดที่เข้าถึงยากได้ง่ายเช่น รางน้ำฝนบนหลังคาหรือยานพาหนะ เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันKärcher K 2 ถึง K 7 ทั้งหมด

คุณสมบัติและจุดเด่น
แลนซ์มุมยาวพิเศษ (ประมาณ 1 เมตร)
  • ทำความสะอาดได้ง่ายในสถานที่ที่เข้าถึงยากเช่น ท่อระบายน้ำหรือด้านล่างของยานพาหนะ
การทำความสะอาดที่ทรงพลังพร้อมแรงดันสูง
  • คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
เจ็ทแรงดันสูง - แบน
  • ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและขจัดสิ่งสกปรกปากแข็ง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.508
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.611
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 930 x 43 x 116

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )
  • ถังขยะ
  • ทำความสะอาดก้นน้ำ
  • ทำความสะอาดซุ้มล้อรถ
  • ทำความสะอาดถัง
  • บันได