Car nozzle

รับประกันการดูดฝุ่นที่รวดเร็วและง่ายดาย: ด้วยหัวดูดรถยนต์ คุณสามารถทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทอในรถของคุณและรอบๆ บ้านได้อย่างสะดวกและทั่วถึง

ด้วยหัวดูดในรถยนต์ที่ใช้งานได้จริงสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งของคุณ คุณสามารถดูดฝุ่นพื้นผิวสิ่งทอในรถของคุณ รวมทั้งที่เก็บของท้ายรถ เบาะนั่งในรถ เบาะหลัง และช่องวางเท้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย หัวฉีดยังเหมาะสำหรับการดูดฝุ่นพื้นผิวหุ้ม เฟอร์นิเจอร์หุ้มเบาะ และที่นอนในบ้าน

คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวดูดที่ปรับให้เหมาะสมในการออกแบบใหม่เพื่อการขจัดสิ่งสกปรกที่เชื่อถือได้
หัวดูดใช้งานได้จริง จับกระชับมือ และใช้งานง่าย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ (ชิ้นส่วน) 1
ความกว้าง มาตรฐาน (มม.) 2 x DN 35
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.08
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.214
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 258 x 105 x 40
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • กระโปร่งท้ายรถ
  • เบาะรถยนต์
  • เบาะหลัง
  • ช่องวางเท้า
  • เสื่อเท้า
  • เบาะ
  • เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
  • ที่นอน