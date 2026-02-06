Car nozzle
รับประกันการดูดฝุ่นที่รวดเร็วและง่ายดาย: ด้วยหัวดูดรถยนต์ คุณสามารถทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งทอในรถของคุณและรอบๆ บ้านได้อย่างสะดวกและทั่วถึง
ด้วยหัวดูดในรถยนต์ที่ใช้งานได้จริงสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งของคุณ คุณสามารถดูดฝุ่นพื้นผิวสิ่งทอในรถของคุณ รวมทั้งที่เก็บของท้ายรถ เบาะนั่งในรถ เบาะหลัง และช่องวางเท้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย หัวฉีดยังเหมาะสำหรับการดูดฝุ่นพื้นผิวหุ้ม เฟอร์นิเจอร์หุ้มเบาะ และที่นอนในบ้าน
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวดูดที่ปรับให้เหมาะสมในการออกแบบใหม่เพื่อการขจัดสิ่งสกปรกที่เชื่อถือได้
หัวดูดใช้งานได้จริง จับกระชับมือ และใช้งานง่าย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
|1
|ความกว้าง มาตรฐาน (มม.)
|2 x DN 35
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.08
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.214
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|258 x 105 x 40
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- กระโปร่งท้ายรถ
- เบาะรถยนต์
- เบาะหลัง
- ช่องวางเท้า
- เสื่อเท้า
- เบาะ
- เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
- ที่นอน