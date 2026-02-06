Crevice nozzle extra long WD *ww
หัวฉีดรอยแยกที่ยาวเป็นพิเศษออกแบบใหม่ทั้งหมด เหมาะสำหรับสถานที่ที่เข้าถึงได้ยากภายในรถยนต์ (เช่นช่องว่างและรอยแยก) เหมาะสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ในบ้านและสวนของคาร์เชอร์ทั้งหมด
หัวดูดซอกซอยแบบยาวพิเศษที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดนั้นแคบกว่าและให้การจับที่ดีกว่า นั่นหมายความว่าสถานที่ที่เข้าถึงได้ง่ายเช่นช่องว่างเล็ก ๆ และรอยแยกทั้งในรถยนต์และรอบ ๆ บ้านสามารถทำความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น หัวฉีดรอยแยกยาวเป็นพิเศษเหมาะสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ของKärcher Home & Garden
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวดูดแยกที่ออกแบบใหม่บางและยาวพิเศษ
สำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ในรถยนต์หรือครัวเรือนที่เข้าถึงได้ยาก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
|1
|ความกว้าง มาตรฐาน (มม.)
|35
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.061
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.109
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|350 x 40 x 40
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- โถงทางเดิน
- พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )
- กระเป๋าข้างในรถ