Crevice nozzle extra long WD *ww

หัวฉีดรอยแยกที่ยาวเป็นพิเศษออกแบบใหม่ทั้งหมด เหมาะสำหรับสถานที่ที่เข้าถึงได้ยากภายในรถยนต์ (เช่นช่องว่างและรอยแยก) เหมาะสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ในบ้านและสวนของคาร์เชอร์ทั้งหมด

หัวดูดซอกซอยแบบยาวพิเศษที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดนั้นแคบกว่าและให้การจับที่ดีกว่า นั่นหมายความว่าสถานที่ที่เข้าถึงได้ง่ายเช่นช่องว่างเล็ก ๆ และรอยแยกทั้งในรถยนต์และรอบ ๆ บ้านสามารถทำความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น หัวฉีดรอยแยกยาวเป็นพิเศษเหมาะสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ของKärcher Home & Garden

คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวดูดแยกที่ออกแบบใหม่บางและยาวพิเศษ
สำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ในรถยนต์หรือครัวเรือนที่เข้าถึงได้ยาก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ (ชิ้นส่วน) 1
ความกว้าง มาตรฐาน (มม.) 35
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.061
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.109
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 350 x 40 x 40
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • โถงทางเดิน
  • พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก (มุม, รอยแยก, ช่องว่าง ฯลฯ )
  • กระเป๋าข้างในรถ