หัวฉีด DB 120 บลาสเตอร์สำหรับสิ่งสกปรกสำหรับ K 2-K 3

ปืนพ่นฝุ่นแบบมีหัวฉีดแบบหมุนที่มีประสิทธิภาพสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันคาร์เชอร์ในรุ่น K 2 และ K 3 สำหรับสิ่งสกปรกที่ดื้อรั้นเช่นบนพื้นผิวที่เป็นตะไคร่น้ำหรือดิน

ด้วยหัวฉีดแบบหมุนที่ทรงพลังทำให้ตัวขจัดฝุ่นสกปรกสามารถขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นและทำความสะอาดให้เปล่งประกาย เจ็ทจุดหมุนได้อย่างง่ายดายช่วยขจัดสิ่งสกปรกในชั้นบรรยากาศได้อย่างรวดเร็วช่วยคืนค่าพื้นผิวที่เป็นมอสหรือสภาพอากาศเช่น Blaster ดินยังให้ประสิทธิภาพพื้นที่ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcherทุกรุ่นในรุ่น K 2 และ K 3

คุณสมบัติและจุดเด่น
สามารถหมุนได้
การทำความสะอาดที่ทรงพลังพร้อมแรงดันสูง
  • ทำความสะอาดคราบแข็งหนักลึก
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงขึ้น 100% เมื่อเทียบกับหัวฉีดแบบมาตรฐาน (Flat jet) ของ Kärcher
การเชื่อมต่อดาบปลายปืน
  • ใช้งานง่ายมาก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.154
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.21
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 450 x 41 x 41

สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0)

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • ยานพาหนะ
  • สิ่งสกปรก
  • กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
  • ตะไคร่น้ำ