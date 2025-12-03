หัวฉีด DB 120 บลาสเตอร์สำหรับสิ่งสกปรกสำหรับ K 2-K 3
ปืนพ่นฝุ่นแบบมีหัวฉีดแบบหมุนที่มีประสิทธิภาพสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันคาร์เชอร์ในรุ่น K 2 และ K 3 สำหรับสิ่งสกปรกที่ดื้อรั้นเช่นบนพื้นผิวที่เป็นตะไคร่น้ำหรือดิน
ด้วยหัวฉีดแบบหมุนที่ทรงพลังทำให้ตัวขจัดฝุ่นสกปรกสามารถขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นและทำความสะอาดให้เปล่งประกาย เจ็ทจุดหมุนได้อย่างง่ายดายช่วยขจัดสิ่งสกปรกในชั้นบรรยากาศได้อย่างรวดเร็วช่วยคืนค่าพื้นผิวที่เป็นมอสหรือสภาพอากาศเช่น Blaster ดินยังให้ประสิทธิภาพพื้นที่ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcherทุกรุ่นในรุ่น K 2 และ K 3
คุณสมบัติและจุดเด่น
สามารถหมุนได้
การทำความสะอาดที่ทรงพลังพร้อมแรงดันสูง
- ทำความสะอาดคราบแข็งหนักลึก
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงขึ้น 100% เมื่อเทียบกับหัวฉีดแบบมาตรฐาน (Flat jet) ของ Kärcher
การเชื่อมต่อดาบปลายปืน
- ใช้งานง่ายมาก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.154
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.21
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|450 x 41 x 41
สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0)
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- สิ่งสกปรก
- กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
- ตะไคร่น้ำ