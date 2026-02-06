ชุดอะแดปเตอร์ท่อต่อ
ชุดอะแดปเตอร์สองส่วนสำหรับการเชื่อมต่อสายต่อกับเกลียวในเครื่องซักผ้าแรงดันพร้อมระบบ Quick Connect ไม่ได้สำหรับเครื่องรีลท่อ
คุณสมบัติและจุดเด่น
ชุดอัพเกรด Quick Connect
- สำหรับการอัพเกรดเครื่องซักผ้าแรงดันทั้งหมดที่ผลิตตั้งแต่ปี 1992 ด้วยระบบอะแดปเตอร์ Quick Connect
คลัปทองเหลือง
- การสลับที่รวดเร็วและการเชื่อมต่อที่รวดเร็วของปืนไกด้วย Quick Connect
เชื่อมต่อแบบรวดเร็ว
- ใช้งานง่ายมาก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.171
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.198
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|80 x 45 x 61