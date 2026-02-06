ชุดอะแดปเตอร์ท่อต่อ

ชุดอะแดปเตอร์สองส่วนสำหรับการเชื่อมต่อสายต่อกับเกลียวในเครื่องซักผ้าแรงดันพร้อมระบบ Quick Connect ไม่ได้สำหรับเครื่องรีลท่อ

คุณสมบัติและจุดเด่น
ชุดอัพเกรด Quick Connect
  • สำหรับการอัพเกรดเครื่องซักผ้าแรงดันทั้งหมดที่ผลิตตั้งแต่ปี 1992 ด้วยระบบอะแดปเตอร์ Quick Connect
คลัปทองเหลือง
  • การสลับที่รวดเร็วและการเชื่อมต่อที่รวดเร็วของปืนไกด้วย Quick Connect
เชื่อมต่อแบบรวดเร็ว
  • ใช้งานง่ายมาก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.171
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.198
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 80 x 45 x 61