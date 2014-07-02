ท่อต่อ XH 10 Q Quick Connect

ท่อต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ท่อคุณภาพ DN 8 ที่ทนทาน 10 เมตรเพื่อความทนทานที่ยอดเยี่ยม สำหรับอุปกรณ์ K 3 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 หรือใหม่กว่าด้วยอะแดปเตอร์ Quick Connect

สายต่อแรงดันสูงสำหรับปืนฉีด "ดีที่สุด" พร้อมอะแดปเตอร์ Quick Connect สายยางฉีดน้ำแรงดันสูง 10 ม. ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นและเพิ่มรัศมีการทำงานของเครื่องซักผ้าแรงดัน เพียงเชื่อมต่อระหว่างปืนฉีดกับอะแดปเตอร์ Quick Connect และท่อแรงดันสูงและทำงานได้ดีขึ้นทันที ท่อคุณภาพ DN 8 ที่แข็งแกร่งนั้นเสริมด้วยการถักเปียสิ่งทอและมีการป้องกันท่องอรวมถึงข้อต่อทองเหลืองที่แข็งแรงเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน ส่วนต่อท่อทนต่อแรงกดสูงสุด 180 บาร์และออกแบบมาสำหรับอุณหภูมิสูงถึง 60 ° C แน่นอนส่วนต่อขยายของท่อสามารถใช้กับผงซักฟอกได้ เข้ากันได้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันระดับKärcher K 3 ถึง K 7 ทั้งหมด

คุณสมบัติและจุดเด่น
สายต่อยาว 10 เมตร
  • ขยายรัศมีการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
อะแดปเตอร์ Quick Connect
  • ระบบคลัปด่วนสำหรับการเชื่อมต่อของปืนฉีดและท่อแรงดันสูง
ท่อที่มีคุณภาพ DN 8 เสริมด้วยการถักเปียสิ่งทอ
  • ปกป้องท่อจาก kinking
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อุณหภูมิ (°C) สูงสุด 60
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์) 180
ความยาว (ม.) 10
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 1.137
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 1.348
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 240 x 240 x 85