ท่อต่อ XH 10 Q Quick Connect
ท่อต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ท่อคุณภาพ DN 8 ที่ทนทาน 10 เมตรเพื่อความทนทานที่ยอดเยี่ยม สำหรับอุปกรณ์ K 3 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 หรือใหม่กว่าด้วยอะแดปเตอร์ Quick Connect
สายต่อแรงดันสูงสำหรับปืนฉีด "ดีที่สุด" พร้อมอะแดปเตอร์ Quick Connect สายยางฉีดน้ำแรงดันสูง 10 ม. ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นและเพิ่มรัศมีการทำงานของเครื่องซักผ้าแรงดัน เพียงเชื่อมต่อระหว่างปืนฉีดกับอะแดปเตอร์ Quick Connect และท่อแรงดันสูงและทำงานได้ดีขึ้นทันที ท่อคุณภาพ DN 8 ที่แข็งแกร่งนั้นเสริมด้วยการถักเปียสิ่งทอและมีการป้องกันท่องอรวมถึงข้อต่อทองเหลืองที่แข็งแรงเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน ส่วนต่อท่อทนต่อแรงกดสูงสุด 180 บาร์และออกแบบมาสำหรับอุณหภูมิสูงถึง 60 ° C แน่นอนส่วนต่อขยายของท่อสามารถใช้กับผงซักฟอกได้ เข้ากันได้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันระดับKärcher K 3 ถึง K 7 ทั้งหมด
คุณสมบัติและจุดเด่น
สายต่อยาว 10 เมตร
- ขยายรัศมีการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
อะแดปเตอร์ Quick Connect
- ระบบคลัปด่วนสำหรับการเชื่อมต่อของปืนฉีดและท่อแรงดันสูง
ท่อที่มีคุณภาพ DN 8 เสริมด้วยการถักเปียสิ่งทอ
- ปกป้องท่อจาก kinking
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อุณหภูมิ (°C)
|สูงสุด 60
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
|180
|ความยาว (ม.)
|10
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|1.137
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.348
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|240 x 240 x 85