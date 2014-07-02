ยางต่อท่อ XH 10 QR
ท่อยางยืดแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น สายยางคุณภาพสูง 10 เมตรเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็ก สำหรับซีรี่ส์ K 3 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 พร้อมอะแดปเตอร์ Quick Connect เชื่อมต่อระหว่างไกปืนและท่อแรงดันสูง
ท่อยางยืดแรงดันสูงสำหรับปืนรุ่น "ดีที่สุด" พร้อมอะแดปเตอร์ Quick Connect สายยางยืดยาว 10 เมตรเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้นเหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าความดัน เพียงเชื่อมต่อระหว่างปืน Quick Connect และสายยางแรงดันสูงเก่า สายยางคุณภาพสูงทนทานเสริมด้วยเหล็กเพื่อความทนทาน ท่อต่อขยายสำหรับแรงดันสูงสุด 180 บาร์และอุณหภูมิสูงถึง 80 ° c ท่อต่อขยายยังเหมาะสำหรับการใช้สารเคมี เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcher K 3 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 ที่ท่อเชื่อมต่อกับปืนต่ออะแดปเตอร์ Quick Connect
คุณสมบัติและจุดเด่น
สายต่อยาว 10 เมตร
- ขยายรัศมีการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ท่อยางพร้อมไส้เหล็ก
- ทนทานและมีคุณภาพสูง
อะแดปเตอร์ Quick Connect
- ระบบคลัปด่วนสำหรับการเชื่อมต่อของปืนฉีดและท่อแรงดันสูง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อุณหภูมิ (°C)
|สูงสุด 60
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
|180
|ความยาว (ม.)
|10
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|2.551
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|2.726
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|240 x 240 x 115