ยางต่อท่อ XH 10 QR

ท่อยางยืดแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น สายยางคุณภาพสูง 10 เมตรเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็ก สำหรับซีรี่ส์ K 3 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 พร้อมอะแดปเตอร์ Quick Connect เชื่อมต่อระหว่างไกปืนและท่อแรงดันสูง

ท่อยางยืดแรงดันสูงสำหรับปืนรุ่น "ดีที่สุด" พร้อมอะแดปเตอร์ Quick Connect สายยางยืดยาว 10 เมตรเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้นเหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าความดัน เพียงเชื่อมต่อระหว่างปืน Quick Connect และสายยางแรงดันสูงเก่า สายยางคุณภาพสูงทนทานเสริมด้วยเหล็กเพื่อความทนทาน ท่อต่อขยายสำหรับแรงดันสูงสุด 180 บาร์และอุณหภูมิสูงถึง 80 ° c ท่อต่อขยายยังเหมาะสำหรับการใช้สารเคมี เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcher K 3 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008 ที่ท่อเชื่อมต่อกับปืนต่ออะแดปเตอร์ Quick Connect

คุณสมบัติและจุดเด่น
สายต่อยาว 10 เมตร
  • ขยายรัศมีการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ท่อยางพร้อมไส้เหล็ก
  • ทนทานและมีคุณภาพสูง
อะแดปเตอร์ Quick Connect
  • ระบบคลัปด่วนสำหรับการเชื่อมต่อของปืนฉีดและท่อแรงดันสูง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อุณหภูมิ (°C) สูงสุด 60
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์) 180
ความยาว (ม.) 10
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 2.551
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 2.726
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 240 x 240 x 115
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้