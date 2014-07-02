สายยางต่อ ยาง XH 10 R
สายยางฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ท่อยางถักเหล็กคุณภาพสูง 10 ม. เพื่อความทนทานที่ยอดเยี่ยม อุณหภูมิ: สูงถึง 80 ° c แรงดัน: สูงสุด 160 บาร์
สายยางยืดยาว 10 เมตรให้ความยืดหยุ่นที่มากขึ้นและเพิ่มรัศมีการใช้งานของเครื่องซักผ้าความดัน เพียงเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และสายยางแรงดันสูงเพื่อให้งานของคุณง่ายขึ้นในทันที ท่อยางถักด้วยเหล็กคุณภาพสูงสร้างความประทับใจให้กับความทนทานและรับประกันความทนทานที่ยอดเยี่ยม ส่วนต่อของท่อสามารถทนแรงกดได้สูงถึง 160 บาร์และออกแบบมาสำหรับอุณหภูมิสูงถึง 80 ° C แน่นอนส่วนต่อขยายของท่อสามารถใช้กับผงซักฟอกได้ เข้ากันได้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันระดับKärcher K 2 ถึง K ทั้งหมดที่มีการต่อสกรู ไม่เหมาะสำหรับอุปกรณ์รีลท่อ
คุณสมบัติและจุดเด่น
สายต่อยาว 10 เมตร
- ขยายรัศมีการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ท่อยางพร้อมไส้เหล็ก
- ทนทานและมีคุณภาพสูง
การป้องกัน Kink
- ปกป้องท่อจาก kinking
คลัปทองเหลือง
- ทนทานและมีคุณภาพสูง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ความยาว (ม.)
|10
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|2.564
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|2.739
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|240 x 240 x 110