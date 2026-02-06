Extension suction tube WD ID 35 *ww

ท่อดูดขยายที่ใช้งานได้จริงเพื่อช่วงการใช้งานที่ดี ขอแนะนำให้ขยายท่อดูดโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากเช่นเพดานสูง ท่อดูดมีความยาว 0.5 ม. และมีขนาดเล็กเพียง 35 มม.

คุณสมบัติและจุดเด่น
สำหรับพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากเช่น เพดานสูงเพลาแสงน้อย ฯลฯ
เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์Kärcher Home & Garden
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ความกว้าง มาตรฐาน (มม.) 35
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.12
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.253
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 480 x 40 x 40
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้