Extension suction tube WD ID 35 *ww
ท่อดูดขยายที่ใช้งานได้จริงเพื่อช่วงการใช้งานที่ดี ขอแนะนำให้ขยายท่อดูดโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากเช่นเพดานสูง ท่อดูดมีความยาว 0.5 ม. และมีขนาดเล็กเพียง 35 มม.
คุณสมบัติและจุดเด่น
สำหรับพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากเช่น เพดานสูงเพลาแสงน้อย ฯลฯ
เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์Kärcher Home & Garden
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ความกว้าง มาตรฐาน (มม.)
|35
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.12
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.253
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|480 x 40 x 40