แผ่นกรองจีบแบน

แผ่นกรองจีบเรียบสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ Kärcher Home & Garden รุ่น MV 4 ถึง MV 6 และรุ่น WD 4 ถึง WD 6 การฝังในกล่องกรองที่กำหนดไว้บนอุปกรณ์ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนตัวกรองได้โดยไม่สัมผัสกับสิ่งสกปรก

ตัวกรองแบบจีบแบนสามารถฝังตัวในกล่องกรองได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกเพียงแค่พับกล่องกรองเปลี่ยนแผ่นกรองปิดกล่องกรอง - แล้วเสร็จ! คุณสมบัติในการใช้งานอื่น ๆ : แผ่นกรองจีบแบนช่วยให้ดูดฝุ่นเปียกและแห้งโดยไม่ต้องหยุดชะงักเพื่อการเปลี่ยนแผ่นกรองที่น่ารำคาญ

คุณสมบัติและจุดเด่น
เทคโนโลยีการถอดเปลี่ยนตัวกรองที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ (ชิ้นส่วน) 1
สี สีน้ำตาล
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.075
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.116
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 163 x 104 x 50
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • สิ่งสกปรกละเอียด
  • สิ่งสกปรกหยาบ
  • ของเหลว