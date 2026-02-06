แผ่นกรองจีบแบน
แผ่นกรองจีบเรียบสำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ Kärcher Home & Garden รุ่น MV 4 ถึง MV 6 และรุ่น WD 4 ถึง WD 6 การฝังในกล่องกรองที่กำหนดไว้บนอุปกรณ์ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนตัวกรองได้โดยไม่สัมผัสกับสิ่งสกปรก
ตัวกรองแบบจีบแบนสามารถฝังตัวในกล่องกรองได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกเพียงแค่พับกล่องกรองเปลี่ยนแผ่นกรองปิดกล่องกรอง - แล้วเสร็จ! คุณสมบัติในการใช้งานอื่น ๆ : แผ่นกรองจีบแบนช่วยให้ดูดฝุ่นเปียกและแห้งโดยไม่ต้องหยุดชะงักเพื่อการเปลี่ยนแผ่นกรองที่น่ารำคาญ
คุณสมบัติและจุดเด่น
เทคโนโลยีการถอดเปลี่ยนตัวกรองที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
|1
|สี
|สีน้ำตาล
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.075
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.116
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|163 x 104 x 50
รูปแบบการใช้งาน
- สิ่งสกปรกละเอียด
- สิ่งสกปรกหยาบ
- ของเหลว