G 120 Q Full Control
ปืนแรงดันสูง G 120 Q Full Control สำหรับอุปกรณ์ควบคุมKärcher K 3 แสดงระดับความดันและโหมดผงซักฟอกที่แตกต่างกัน ด้วย Quick Connect
ด้วยการแสดงการตั้งค่าความดันและโหมดผงซักฟอกซึ่งอ่านได้ง่ายในทุกสภาพอากาศปืนแรงดันสูงแบบควบคุมเต็มรูปแบบKärcher G 120 Q ให้การควบคุมที่มากขึ้นระหว่างการทำความสะอาด การตั้งค่าความดัน SOFT, MEDIUM และ HARD และโหมดผงซักฟอกสามารถปรับได้อย่างง่ายดายโดยหมุนแลนซ์เพาเวอร์แลนซ์ของ vario ปืนสเปรย์ซึ่งติดตั้งอะแดปเตอร์ Quick Connect เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันควบคุมเต็มรูปแบบของคาร์เชอร์คลาส K 3
คุณสมบัติและจุดเด่น
ปืนฉีดสำรองสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Kärcher Power Control และ Full Control ในคลาส K 3
- สำหรับการเปลี่ยนปืนพ่นได้ง่าย
หน้าจอแสดงผลด้วยตนเองที่อ่านง่ายสำหรับการตั้งค่าความดันและโหมดผงซักฟอก
- เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกระดับแรงดันที่เหมาะสมสำหรับวัตถุทำความสะอาดที่เลือก
อะแดปเตอร์ Quick Connect
- ระบบคลัปด่วนสำหรับการเชื่อมต่อของปืนฉีดและท่อแรงดันสูง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.42
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.584
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|432 x 42 x 216