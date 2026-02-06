G 120 Q Full Control

ปืนแรงดันสูง G 120 Q Full Control สำหรับอุปกรณ์ควบคุมKärcher K 3 แสดงระดับความดันและโหมดผงซักฟอกที่แตกต่างกัน ด้วย Quick Connect

ด้วยการแสดงการตั้งค่าความดันและโหมดผงซักฟอกซึ่งอ่านได้ง่ายในทุกสภาพอากาศปืนแรงดันสูงแบบควบคุมเต็มรูปแบบKärcher G 120 Q ให้การควบคุมที่มากขึ้นระหว่างการทำความสะอาด การตั้งค่าความดัน SOFT, MEDIUM และ HARD และโหมดผงซักฟอกสามารถปรับได้อย่างง่ายดายโดยหมุนแลนซ์เพาเวอร์แลนซ์ของ vario ปืนสเปรย์ซึ่งติดตั้งอะแดปเตอร์ Quick Connect เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันควบคุมเต็มรูปแบบของคาร์เชอร์คลาส K 3

คุณสมบัติและจุดเด่น
ปืนฉีดสำรองสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Kärcher Power Control และ Full Control ในคลาส K 3
  • สำหรับการเปลี่ยนปืนพ่นได้ง่าย
หน้าจอแสดงผลด้วยตนเองที่อ่านง่ายสำหรับการตั้งค่าความดันและโหมดผงซักฟอก
  • เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกระดับแรงดันที่เหมาะสมสำหรับวัตถุทำความสะอาดที่เลือก
อะแดปเตอร์ Quick Connect
  • ระบบคลัปด่วนสำหรับการเชื่อมต่อของปืนฉีดและท่อแรงดันสูง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.42
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.584
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 432 x 42 x 216
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้