อะแดปเตอร์ท่อสวน

อะแดปเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อสายสวน - เหมาะสำหรับติดแปรงคาร์เชอร์ทุกตัวกับสายสวนด้วยระบบข้อต่อแบบด่วน

อะแดปเตอร์สายยางในสวนใช้สำหรับการเชื่อมต่อโดยตรงของแปรงคาร์เชอร์ทุกตัวกับสายยางในสวนด้วยระบบข้อต่อแบบด่วน น้ำสามารถควบคุมและหยุดได้โดยตรงที่อะแดปเตอร์

คุณสมบัติและจุดเด่น
ระบบคลัปด่วน
  • การเชื่อมต่อที่รวดเร็วของแปรงคาร์เชอร์ทั้งหมดกับสายยางในสวน
ควบคุมและหยุดน้ำโดยตรงที่อะแดปเตอร์
  • การทำงานของอุปกรณ์ที่สะดวกสบาย
อะแดปเตอร์ท่อสวน
  • ใช้งานง่าย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.052
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.072
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 112 x 39 x 39