อะแดปเตอร์ท่อสวน
อะแดปเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อสายสวน - เหมาะสำหรับติดแปรงคาร์เชอร์ทุกตัวกับสายสวนด้วยระบบข้อต่อแบบด่วน
อะแดปเตอร์สายยางในสวนใช้สำหรับการเชื่อมต่อโดยตรงของแปรงคาร์เชอร์ทุกตัวกับสายยางในสวนด้วยระบบข้อต่อแบบด่วน น้ำสามารถควบคุมและหยุดได้โดยตรงที่อะแดปเตอร์
คุณสมบัติและจุดเด่น
ระบบคลัปด่วน
- การเชื่อมต่อที่รวดเร็วของแปรงคาร์เชอร์ทั้งหมดกับสายยางในสวน
ควบคุมและหยุดน้ำโดยตรงที่อะแดปเตอร์
- การทำงานของอุปกรณ์ที่สะดวกสบาย
อะแดปเตอร์ท่อสวน
- ใช้งานง่าย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.052
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.072
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|112 x 39 x 39