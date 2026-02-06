H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist
นวัตกรรมท่อแรงดันสูง PremiumFlex พร้อมระบบป้องกันการบิดเพื่อการบิดฟรี ความยาว 10 เมตร รวมอะแดปเตอร์ Quick Connect สำหรับอุปกรณ์ในช่วง K 2 ถึง K 7 ไม่เหมาะสำหรับอุปกรณ์รีลท่อหรืออุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดในช่วง K 4 ถึง K 7
ท่อเปลี่ยนแรงดันสูง PremiumFlex ยาว 10 ม. ช่วยลดอันตรายจากการสะดุด ด้วยระบบป้องกันการบิดที่จดสิทธิบัตรทำให้มีความยืดหยุ่นสูงช่วยให้สามารถทำงานได้โดยไม่ จำกัด และสามารถเก็บไว้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และอะแดปเตอร์ Quick Connect ช่วยให้มั่นใจว่าท่อสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องซักผ้าความดันได้ในเวลาไม่นาน ทำจากวัสดุพีวีซีและ phthalate ฟรี เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าความดันคาร์เชอร์ทุกรุ่นในช่วง K 2 ถึง K 7 ยกเว้นเครื่องม้วนสายยางหรืออุปกรณ์ควบคุมเต็มรูปแบบในช่วง K 4 ถึง K 7
คุณสมบัติและจุดเด่น
สายยางสำรอง 10 ม
- รัศมีการทำงานขนาดใหญ่
อะแดปเตอร์ Quick Connect
- สายฉีดน้ำแรงดันสูงที่เคลื่อนย้ายง่าย เสียบเข้าและดึงออกจากอุปกรณ์และปืนฉีดพ่นได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและไม่เปลืองแรง
ระบบป้องกันการบิด
- ไม่มีอันตรายต่อการสะดุดอีกต่อไป: ท่อไม่บิดและคงความยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานทุกครั้ง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อุณหภูมิ (°C)
|สูงสุด 60
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (เมกะปาสคัล)
|18
|ความยาว (ม.)
|10
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|1.077
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.291
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|245 x 245 x 65