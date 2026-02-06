ท่อต่อแรงดันสูง *สายพื้นฐาน

ท่อต่อแรงดันสูงเพื่อความคล่องตัวที่มากขึ้น แข็งแกร่ง 7.5 ม. DN 8 สิ่งทอคุณภาพถักเปียเสริมท่อไม่ใช่ kinking กับตัวเชื่อมต่อทองเหลือง

ท่อต่อแรงดันสูง 7.5 ม. ขยายรัศมีการดำเนินการให้กว้างขึ้น ท่อต่อขยายเป็นสิ่งทอที่เสริมแรงด้วยการถักและไม่กระดิกกับตัวเชื่อมต่อทองเหลือง ท่อต่อขยายนั้นเชื่อมต่อระหว่างเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงและท่อแรงดันสูง ท่อสามารถทนแรงดันได้สูงถึง 180 บาร์และอุณหภูมิสูงถึง 60 ° C และยังเหมาะสำหรับการใช้สารทำความสะอาด เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันสูง K 2 ถึง K 7 ทั้งหมด

คุณสมบัติและจุดเด่น
สายต่อ 7.5 เมตร
  • ขยายรัศมีการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อุณหภูมิ (°C) สูงสุด 40
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์) 140
ความยาว (ม.) 7.5
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.921
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.955
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 240 x 240 x 65
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้