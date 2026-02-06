ท่อต่อแรงดันสูง *สายพื้นฐาน
ท่อต่อแรงดันสูงเพื่อความคล่องตัวที่มากขึ้น แข็งแกร่ง 7.5 ม. DN 8 สิ่งทอคุณภาพถักเปียเสริมท่อไม่ใช่ kinking กับตัวเชื่อมต่อทองเหลือง
ท่อต่อแรงดันสูง 7.5 ม. ขยายรัศมีการดำเนินการให้กว้างขึ้น ท่อต่อขยายเป็นสิ่งทอที่เสริมแรงด้วยการถักและไม่กระดิกกับตัวเชื่อมต่อทองเหลือง ท่อต่อขยายนั้นเชื่อมต่อระหว่างเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงและท่อแรงดันสูง ท่อสามารถทนแรงดันได้สูงถึง 180 บาร์และอุณหภูมิสูงถึง 60 ° C และยังเหมาะสำหรับการใช้สารทำความสะอาด เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันสูง K 2 ถึง K 7 ทั้งหมด
คุณสมบัติและจุดเด่น
สายต่อ 7.5 เมตร
- ขยายรัศมีการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อุณหภูมิ (°C)
|สูงสุด 40
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
|140
|ความยาว (ม.)
|7.5
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.921
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.955
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|240 x 240 x 65