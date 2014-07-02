หัวดูดที่นอน
หัวฉีดที่นอนพิเศษสำหรับการดูดฝุ่นที่นอนและบริเวณรอบเตียงในบริเวณที่ถูกสุขลักษณะ
หัวดูดที่นอนแบบพิเศษสำหรับการดูดฝุ่นที่ถูกสุขลักษณะของเตียงที่นอนหมอนและช่องฝังในและรอบ ๆ เตียง การทำความสะอาดอย่างละเอียดมีความสำคัญทั้งในและรอบ ๆ เตียงเนื่องจากฝุ่นสะสมบนพื้นผิวสิ่งทอและอาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้ เครื่องมือรอยแยกที่ใช้งานได้จริงช่วยขจัดฝุ่นและเข้าไปในมุมที่เข้าถึงยาก ไรและฝุ่นไม่น่าจะมีโอกาส
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวฉีดตรงกับรูปร่างของที่นอน
- กำจัดสิ่งสกปรกออกจากที่นอนได้ดีกว่าเครื่องมือทำเบาะแบบดั้งเดิม
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
|1
|ความกว้าง มาตรฐาน (มม.)
|35
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.052
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.079
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|170 x 103 x 40
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- ที่นอน