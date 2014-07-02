หัวดูดที่นอน

หัวฉีดที่นอนพิเศษสำหรับการดูดฝุ่นที่นอนและบริเวณรอบเตียงในบริเวณที่ถูกสุขลักษณะ

หัวดูดที่นอนแบบพิเศษสำหรับการดูดฝุ่นที่ถูกสุขลักษณะของเตียงที่นอนหมอนและช่องฝังในและรอบ ๆ เตียง การทำความสะอาดอย่างละเอียดมีความสำคัญทั้งในและรอบ ๆ เตียงเนื่องจากฝุ่นสะสมบนพื้นผิวสิ่งทอและอาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้ เครื่องมือรอยแยกที่ใช้งานได้จริงช่วยขจัดฝุ่นและเข้าไปในมุมที่เข้าถึงยาก ไรและฝุ่นไม่น่าจะมีโอกาส

คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวฉีดตรงกับรูปร่างของที่นอน
  • กำจัดสิ่งสกปรกออกจากที่นอนได้ดีกว่าเครื่องมือทำเบาะแบบดั้งเดิม
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ (ชิ้นส่วน) 1
ความกว้าง มาตรฐาน (มม.) 35
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.052
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.079
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 170 x 103 x 40
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • ที่นอน