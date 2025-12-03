NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >
พื้นผิวด้านหน้าและกระจกได้รับการทำความสะอาดอย่างเหมาะสมที่แรงดันสูงด้วยส่วนต่อประสานสำหรับทำความสะอาดส่วนหน้าและกระจก มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับท่อฉีดพ่นแบบยืดหดได้ของคาร์เชอร์
การทำความสะอาดที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพสูง: หัวฉีดแรงดันสูงสี่หัวขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นบนพื้นผิวต่างๆ สามารถเปลี่ยนเฟรมที่เปลี่ยนได้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่น โครงที่มีขนแปรงสำหรับทำความสะอาดด้านหน้าและผนังช่วยปกป้องผู้ใช้จากน้ำที่กระเด็นใส่ และยังสามารถเคลื่อนไปตามพื้นผิวได้อย่างนุ่มนวล สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวกระจก เช่น เรือนกระจก กรอบที่มีแผ่นไมโครไฟเบอร์ซึ่งติดด้วยตะขอและห่วงนั้นเหมาะสมที่สุด เส้นใยขัดช่วยขจัดสิ่งสกปรกและรับประกันการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างอ่อนโยน
คุณสมบัติและจุดเด่น
เปลี่ยนกรอบได้เปลี่ยนง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือกับพื้นผิวแข็งหรือผิวบอบบาง (แก้ว)
หัวฉีดแรงดันสูงสี่หัวขจัดสิ่งสกปรกฝังแน่นและประสิทธิภาพพื้นที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บานพับระหว่างฝาครอบและกรอบสิ่งที่แนบมาถูกปรับให้เข้ากับพื้นผิวจึงทำให้เป็นพื้นผิวสัมผัสที่ดีได้เสมอ
แผ่นไมโครไฟเบอร์ถอดซักได้
- ซักแผ่นไมโครไฟเบอร์ได้ที่อุณหภูมิ 60°C
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|วัตถุผสมเส้นใยสังเคราะห์
|โพลีเอสเตอร์ 70%; โพลิอะไมด์ 30%
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.607
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.918
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|194 x 338 x 160
รูปแบบการใช้งาน
- ผนังภายนอกอาคาร
- เรือนกระจก
- หุ้ม