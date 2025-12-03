NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >

พื้นผิวด้านหน้าและกระจกได้รับการทำความสะอาดอย่างเหมาะสมที่แรงดันสูงด้วยส่วนต่อประสานสำหรับทำความสะอาดส่วนหน้าและกระจก มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับท่อฉีดพ่นแบบยืดหดได้ของคาร์เชอร์

การทำความสะอาดที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพสูง: หัวฉีดแรงดันสูงสี่หัวขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นบนพื้นผิวต่างๆ สามารถเปลี่ยนเฟรมที่เปลี่ยนได้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่น โครงที่มีขนแปรงสำหรับทำความสะอาดด้านหน้าและผนังช่วยปกป้องผู้ใช้จากน้ำที่กระเด็นใส่ และยังสามารถเคลื่อนไปตามพื้นผิวได้อย่างนุ่มนวล สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวกระจก เช่น เรือนกระจก กรอบที่มีแผ่นไมโครไฟเบอร์ซึ่งติดด้วยตะขอและห่วงนั้นเหมาะสมที่สุด เส้นใยขัดช่วยขจัดสิ่งสกปรกและรับประกันการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างอ่อนโยน

คุณสมบัติและจุดเด่น
เปลี่ยนกรอบได้
เปลี่ยนง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือกับพื้นผิวแข็งหรือผิวบอบบาง (แก้ว)
หัวฉีดแรงดันสูงสี่หัว
ขจัดสิ่งสกปรกฝังแน่นและประสิทธิภาพพื้นที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บานพับระหว่างฝาครอบและกรอบ
สิ่งที่แนบมาถูกปรับให้เข้ากับพื้นผิวจึงทำให้เป็นพื้นผิวสัมผัสที่ดีได้เสมอ
แผ่นไมโครไฟเบอร์ถอดซักได้
  • ซักแผ่นไมโครไฟเบอร์ได้ที่อุณหภูมิ 60°C
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

วัตถุผสมเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ 70%; โพลิอะไมด์ 30%
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.607
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.918
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 194 x 338 x 160

รูปแบบการใช้งาน
  • ผนังภายนอกอาคาร
  • เรือนกระจก
  • หุ้ม