ชุดโอริง
ชุดเปลี่ยนโอริงเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนโอริงและปลั๊กนิรภัยบนอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องซักผ้าความดัน
คุณสมบัติและจุดเด่น
การเปลี่ยนโอริง
- เปลี่ยนง่ายของโอริงและปลั๊กความปลอดภัยสำหรับ accessori เครื่องซักผ้าความดัน
ง่ายต่อการเปลี่ยน
- ใช้งานง่ายมาก
เปลี่ยนโอริง (s)
- คงทน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.007
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.025
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|17 x 17 x 13