ชุดโอริง

ชุดเปลี่ยนโอริงเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนโอริงและปลั๊กนิรภัยบนอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องซักผ้าความดัน

คุณสมบัติและจุดเด่น
การเปลี่ยนโอริง
  • เปลี่ยนง่ายของโอริงและปลั๊กความปลอดภัยสำหรับ accessori เครื่องซักผ้าความดัน
ง่ายต่อการเปลี่ยน
  • ใช้งานง่ายมาก
เปลี่ยนโอริง (s)
  • คงทน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.007
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.025
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 17 x 17 x 13