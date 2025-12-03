PS 30 Plus
PS 30 Plus อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นที่ขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นด้วยหัวฉีดแรงดันสูงสามหัว ด้วยหัวฉีดที่หมุนได้ด้านข้าง ทำให้ทำความสะอาดทุกมุมและขอบได้อย่างง่ายดาย
PS 30 Plus ด้วยแรงดันสูงต่อสิ่งสกปรกหนัก เครื่องขัดกำลังไฟฟ้า เหมาะสำหรับการขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นในพื้นที่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หัวฉีดแรงดันสูงในตัวสามหัวไม่เพียงแต่ให้ผลลัพธ์ที่ตระการตาเท่านั้น แต่ยังให้ประสิทธิภาพพื้นที่ที่เหมาะสมอีกด้วย เพื่อทำความสะอาดทุกมุมและขอบอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดาย หัวฉีดด้านข้างสามารถหมุนได้ 45 องศา พร้อมกันนี้ปกป้องผู้ใช้จากละอองน้ำ ข้อดีอีกประการหนึ่ง: ด้วยรูปทรงที่กะทัดรัด PS 30 Plus เหมาะอย่างยิ่งสำหรับขั้นตอนการทำความสะอาด หัวแปรงของเครื่องขัดกำลังไฟฟ้าสามารถเคลื่อนย้ายและยืดหยุ่นได้เช่นกัน สามารถหมุนได้ 360 องศาเพื่อทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยาก พื้นผิวเรียบทั้งหมดสามารถถูด้วยใบมีดสิ่งสกปรกในตัวหลังจากทำความสะอาด ขจัดน้ำสกปรกส่วนเกินได้อย่างรวดเร็วและทำให้พื้นผิวพร้อมใช้งานอีกครั้งในทันที
คุณสมบัติและจุดเด่น
แปลงล้างพื้นแบบหมุนได้ทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมและขอบโดยปราศจากน้ำกระเซ็น
หัวแปรงซึ่งสามารถหมุนได้ 360 °เพื่อความคล่องตัวเต็มที่ในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
วงแหวนขนแปรง (ที่หัวฉีดด้านข้างด้วย)ป้องกันละอองน้ำโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าหัวฉีด
หัวฉีดแรงดันสูงสามหัว
- ทำความสะอาดคราบฝังแน่นอย่างมีประสิทธิภาพ
การออกแบบที่กะทัดรัด
- ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายในพื้นที่แคบ
การผสมผสานระหว่างแรงดันสูงของน้ำและแรงกดของแปรงแบบแมนนวล
- มั่นใจได้ว่าการทำความสะอาดมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องขัดพื้นแบบทั่วไป
ยางปาดน้ำ
- ขจัดน้ำสกปรกได้ง่าย สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.932
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.347
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|749 x 264 x 768
วิดีโอ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- บันได
- ระเบียง
- (สนาม) ทางเข้า ทางรถวิ่ง