สายต่อความยาวแรงดันสูง ระบบ Quick Connect 7.5 เมตร
สายต่อความยาวแรงดันสูงคุณภาพดี (DN 8) ยาว 7.5 เมตร แข็งแรงทนทาน ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำคาร์เชอร์รุ่น K 3 ถึง K 7 ทุกรุ่นที่มีระบบ Quick Connect ตั้งแต่ปี 2008
สายต่อความยาวแรงดันสูง 7.5 ม. เสริมความแข็งแรงด้วยผ้าถัก ไม่บิดงอ ทนทานด้วยข้อต่อทองเหลือง ช่วยขยายรัศมีงานล้างให้กว้างขึ้น ติดตั้งง่ายกับปืนรุ่น Best ด้วยระบบ Quick Connect ทนแรงดันได้ 160 บาร์ และความร้อน 60°C ใช้ร่วมกับน้ำยาทำความสะอาดได้ เหมาะสำหรับรุ่น K 3 ถึง K 7 ตั้งแต่ปี 2008
คุณสมบัติและจุดเด่น
สายต่อ 7.5 เมตร
- ขยายรัศมีการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
อะแดปเตอร์ Quick Connect
- ระบบคลัปด่วนสำหรับการเชื่อมต่อของปืนฉีดและท่อแรงดันสูง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อุณหภูมิ (°C)
|สูงสุด 40
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
|140
|ความยาว (ม.)
|7.5
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|1.5
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|240 x 240 x 50