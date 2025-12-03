หัวฉีดสำรองสำหรับ อุปกรณ์เสริม T 350
หัวฉีดเปลี่ยนคุณภาพสูงรับประกันการเปลี่ยนหัวฉีดได้ง่ายและเหมาะสำหรับเครื่องทำความสะอาดพื้นผิว T-Racer T 300 / T 350 สำหรับเครื่องซักผ้าแรงดัน K-K 7
หัวฉีดเปลี่ยนคุณภาพสูงช่วยให้เปลี่ยนหัวฉีดเสริมได้ง่ายและเหมาะสำหรับเปลี่ยนหัวฉีดทำความสะอาดผิว T-Racer T 300 / T 350 สำหรับช่วง K 2 ถึง K 7 มีหัวฉีดสามคู่สำหรับคลาสประสิทธิภาพการล้างด้วยแรงดันที่แตกต่างกันและวงเล็บสองอันสำหรับยึดให้อยู่กับที่
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวฉีดทดแทน
- การเปลี่ยนหัวฉีดเก่าอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- คุณภาพสูงเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
เจ็ทแรงดันสูง - แบน
- แม้แต่การทำความสะอาดและคลายสิ่งสกปรกปากแข็ง
การทำความสะอาดที่ทรงพลังพร้อมแรงดันสูง
- คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.016
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.034
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|17 x 17 x 18