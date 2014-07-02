กันสาดสำหรับ Dirt Blaster
ป้องกันการกระเซ็นสำหรับสิ่งสกปรกประลัยป้องกันการกระเด็นกลับเมื่อทำความสะอาดมุมและขอบ เหมาะกับสิ่งสกปรกคาร์เชอร์ทุกประเภท (ยกเว้น 4.763-184)
ป้องกันการกระเซ็นของสิ่งสกปรกป้องกันการกระเด็นกลับมาเมื่อทำความสะอาดบันไดมุมและขอบนอกอาคาร เหมาะกับสิ่งสกปรกคาร์เชอร์ทุกประเภท (ยกเว้น 4.763-184)
คุณสมบัติและจุดเด่น
ป้องกันน้ำกระเซ็น
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดมุมและขอบ
การออกแบบที่กะทัดรัด
- ป้องกันการกระเด็นถอยหลังเมื่อทำความสะอาดมุมและขอบ
ประสิทธิภาพโดดเด่น
- ทำความสะอาดพื้นผิวที่ไม่ไวต่อความรู้สึก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.221
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.364
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|192 x 193 x 176
รูปแบบการใช้งาน
- บันได
- บริเวณรอบบ้านและสวน