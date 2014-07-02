กันสาดสำหรับ Dirt Blaster

ป้องกันการกระเซ็นของสิ่งสกปรกป้องกันการกระเด็นกลับมาเมื่อทำความสะอาดบันไดมุมและขอบนอกอาคาร เหมาะกับสิ่งสกปรกคาร์เชอร์ทุกประเภท (ยกเว้น 4.763-184)

คุณสมบัติและจุดเด่น
ป้องกันน้ำกระเซ็น
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดมุมและขอบ
การออกแบบที่กะทัดรัด
  • ป้องกันการกระเด็นถอยหลังเมื่อทำความสะอาดมุมและขอบ
ประสิทธิภาพโดดเด่น
  • ทำความสะอาดพื้นผิวที่ไม่ไวต่อความรู้สึก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีเหลือง
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.221
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.364
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 192 x 193 x 176
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • บันได
  • บริเวณรอบบ้านและสวน