หัวดูดสูญญากาศแบบเปียกและแบบแห้งแบบสลับได้พร้อมหัวหยุดจอดในตัว
หัวฉีดสูญญากาศแบบเปียกและแห้งแบบสลับได้เพื่อการดูดสิ่งสกปรกที่สมบูรณ์แบบ ปรับให้เข้ากับสิ่งสกปรกเปียกหรือแห้งโดยง่ายด้วยสวิตช์เท้า สำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์Kärcher Home & Garden
ไม่ว่าจะแห้งหรือเปียกสิ่งสกปรกหรือหยาบ - หัวฉีดสูญญากาศแบบเปียกและแห้งแบบสลับได้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าปริมาณฝุ่นที่สมบูรณ์แบบและสร้างความประทับใจด้วยพฤติกรรมการเลื่อนที่ดีที่สุดด้วยลูกกลิ้งด้านข้าง นอกจากนี้ยังสามารถปรับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายไปยังสิ่งสกปรกเปียกและแห้งด้วยสวิตช์เท้า รวมถึงที่จอดรถที่ใช้งานได้จริงเพื่อความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการจอดรถกลางท่อดูดและหัวฉีดพื้นในช่วงพักงาน
คุณสมบัติและจุดเด่น
ปริมาณฝุ่นที่เหมาะสมสำหรับการทำความสะอาดแบบสุญญากาศแบบแห้งและเปียกด้วยแถบแปรงและ / หรือที่บีบในตัว
ปรับให้เข้ากับสิ่งสกปรกตามประเภทได้อย่างสะดวกสบายด้วยสวิตช์เท้าที่ใช้งานได้จริง
ต้องใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยเมื่อดูดฝุ่นเนื่องจากคุณสมบัติการเลื่อนที่ดีมากเนื่องจากลูกกลิ้งด้านข้าง
หัวปากกาที่จอดรถในตัวสำหรับจัดเก็บหัวฉีดพื้นบนอุปกรณ์
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
|1
|ความกว้าง มาตรฐาน (มม.)
|35
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.329
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.461
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|260 x 70 x 124
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- บริเวณรอบบ้านและสวน
- ระเบียง
- ทางเดิน
- บริเวณทางเข้า
- ห้องทำงานอดิเรก
- ห้องเก็บของใต้ดิน
- โรงจอดรถ
- เวิร์คช้อป
- ปรับปรุง
- ของเหลว