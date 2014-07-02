หัวดูดสูญญากาศแบบเปียกและแบบแห้งแบบสลับได้พร้อมหัวหยุดจอดในตัว

หัวฉีดสูญญากาศแบบเปียกและแห้งแบบสลับได้เพื่อการดูดสิ่งสกปรกที่สมบูรณ์แบบ ปรับให้เข้ากับสิ่งสกปรกเปียกหรือแห้งโดยง่ายด้วยสวิตช์เท้า สำหรับเครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์Kärcher Home & Garden

ไม่ว่าจะแห้งหรือเปียกสิ่งสกปรกหรือหยาบ - หัวฉีดสูญญากาศแบบเปียกและแห้งแบบสลับได้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าปริมาณฝุ่นที่สมบูรณ์แบบและสร้างความประทับใจด้วยพฤติกรรมการเลื่อนที่ดีที่สุดด้วยลูกกลิ้งด้านข้าง นอกจากนี้ยังสามารถปรับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายไปยังสิ่งสกปรกเปียกและแห้งด้วยสวิตช์เท้า รวมถึงที่จอดรถที่ใช้งานได้จริงเพื่อความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการจอดรถกลางท่อดูดและหัวฉีดพื้นในช่วงพักงาน

คุณสมบัติและจุดเด่น
ปริมาณฝุ่นที่เหมาะสมสำหรับการทำความสะอาดแบบสุญญากาศแบบแห้งและเปียกด้วยแถบแปรงและ / หรือที่บีบในตัว
ปรับให้เข้ากับสิ่งสกปรกตามประเภทได้อย่างสะดวกสบายด้วยสวิตช์เท้าที่ใช้งานได้จริง
ต้องใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยเมื่อดูดฝุ่นเนื่องจากคุณสมบัติการเลื่อนที่ดีมากเนื่องจากลูกกลิ้งด้านข้าง
หัวปากกาที่จอดรถในตัวสำหรับจัดเก็บหัวฉีดพื้นบนอุปกรณ์
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ (ชิ้นส่วน) 1
ความกว้าง มาตรฐาน (มม.) 35
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.329
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.461
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 260 x 70 x 124
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • บริเวณรอบบ้านและสวน
  • ระเบียง
  • ทางเดิน
  • บริเวณทางเข้า
  • ห้องทำงานอดิเรก
  • ห้องเก็บของใต้ดิน
  • โรงจอดรถ
  • เวิร์คช้อป
  • ปรับปรุง
  • ของเหลว