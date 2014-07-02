ก้านฉีดยืดไสลด์

แขนสเปรย์แบบยืดหดได้ (1.20 ม. - 4 ม.) ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายในบริเวณที่เข้าถึงยาก ด้วยสายคล้องไหล่การเชื่อมต่อดาบปลายปืนและไกปืนที่ปรับได้ตามหลักสรีรศาสตร์ น้ำหนัก: แคลิฟอร์เนีย 2 กก

ด้วยแลนซ์สเปรย์แบบยืดไสลด์ (1.20 ม. - 4 ม.) คุณสามารถทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยากเช่นอาคารได้อย่างง่ายดาย สายสะพายไหล่ที่ใช้งานได้จริงช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นอย่างมากและปืนไกที่ปรับได้ตามหลักสรีรศาสตร์ที่ปรับตามหลักสรีรศาสตร์ยังรับประกันถึงความเป็นมิตรกับผู้ใช้ที่ดีที่สุด ด้วยน้ำหนักเพียง 2 กก. แลนซ์สเปรย์แบบแขนยืดของคาร์เชอร์นั้นใช้งานง่ายมาก การเชื่อมต่อดาบปลายปืนที่สะดวกช่วยให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมทั้งหมดของคาร์เชอร์ได้

คุณสมบัติและจุดเด่น
ปืนที่ปรับได้ตามหลักสรีรศาสตร์
  • ด้ามจับที่ถูกหลักสรีรศาสตร์และมีน้ำหนักเบาทำให้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวก
น้ำหนักโดยประมาณ 2 กก
  • สำหรับการทำความสะอาดในที่เข้าถึงยาก (โดยเฉพาะที่สูง)
เข็มขัดไหล่
  • ใช้งานง่าย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 2.3
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 3.096
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 4177 x 92 x 240

รูปแบบการใช้งาน
  • ผนังภายนอกอาคาร
  • เรือนกระจก
