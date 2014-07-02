ก้านฉีดยืดไสลด์
แขนสเปรย์แบบยืดหดได้ (1.20 ม. - 4 ม.) ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายในบริเวณที่เข้าถึงยาก ด้วยสายคล้องไหล่การเชื่อมต่อดาบปลายปืนและไกปืนที่ปรับได้ตามหลักสรีรศาสตร์ น้ำหนัก: แคลิฟอร์เนีย 2 กก
ด้วยแลนซ์สเปรย์แบบยืดไสลด์ (1.20 ม. - 4 ม.) คุณสามารถทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยากเช่นอาคารได้อย่างง่ายดาย สายสะพายไหล่ที่ใช้งานได้จริงช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นอย่างมากและปืนไกที่ปรับได้ตามหลักสรีรศาสตร์ที่ปรับตามหลักสรีรศาสตร์ยังรับประกันถึงความเป็นมิตรกับผู้ใช้ที่ดีที่สุด ด้วยน้ำหนักเพียง 2 กก. แลนซ์สเปรย์แบบแขนยืดของคาร์เชอร์นั้นใช้งานง่ายมาก การเชื่อมต่อดาบปลายปืนที่สะดวกช่วยให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมทั้งหมดของคาร์เชอร์ได้
คุณสมบัติและจุดเด่น
ปืนที่ปรับได้ตามหลักสรีรศาสตร์
- ด้ามจับที่ถูกหลักสรีรศาสตร์และมีน้ำหนักเบาทำให้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวก
น้ำหนักโดยประมาณ 2 กก
- สำหรับการทำความสะอาดในที่เข้าถึงยาก (โดยเฉพาะที่สูง)
เข็มขัดไหล่
- ใช้งานง่าย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|2.3
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|3.096
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|4177 x 92 x 240
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- ผนังภายนอกอาคาร
- เรือนกระจก