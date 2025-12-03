TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)
ชุดประกอบด้วยก้านฉีดสเปรย์แบบยืดหดได้ TLA 4 และส่วนด้านหน้าและส่วนทำความสะอาดกระจก เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาดวัตถุที่เข้าถึงยาก เช่น หน้าบ้านหรือเรือนกระจก
ด้วยแลนซ์สเปรย์แบบยืดหดได้ แม้กระทั่งบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น ใต้ส่วนหน้าอาคาร ก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย บานพับที่ปรับได้ 180 องศาเป็นข้อดีอีกประการหนึ่ง และทำให้สามารถทำความสะอาดเรือนกระจก หลังคาลาดเอียง และที่จอดรถยนต์ได้ การทำความสะอาดส่วนหน้าและส่วนทำความสะอาดกระจกที่เข้าถึงได้ยากจะได้รับการทำความสะอาดอย่างเท่าเทียมกันและมีประสิทธิภาพ: หัวฉีดพ่นแรงดันสูงสี่หัวขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นบนพื้นผิวต่างๆ
คุณสมบัติและจุดเด่น
บานพับปรับได้แอปพลิเคชั่นที่ยืดหยุ่น
ก้านต่อที่ใช้งานได้สะดวกสบายท่อที่สามารถดึงออกได้ง่ายและสะดวกเพียงกดปุ่ม
พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดส่วนหน้าและกระจกเพื่อการทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยากได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|3.414
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|4.6
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|3780 x 338 x 223
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- ผนังภายนอกอาคาร
- เรือนกระจก
- การทำความสะอาดหลังคาและกันสาด (เช่น โรงจอดรถ)
- สำหรับหน้าต่างและพื้นผิวกระจก