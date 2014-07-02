หัวดูดหุ้มเทอร์โบ NW 35
หัวฉีดจริงพร้อมแปรงหมุนได้ ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งและพื้นผิวสิ่งทออย่างละเอียดโดยเฉพาะ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดขนสัตว์เลี้ยง ความกว้างการทำงาน: 160 มม
หัวฉีดที่ใช้งานได้จริงพร้อมมือที่มีความกว้างการทำงาน 160 มม. หัวฉีดมีแปรงหมุนที่หมุนได้ซึ่งสามารถขจัดสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิว มันทำความสะอาดหมอนอิงเก้าอี้โซฟาหมอนเตียง ฯลฯ และกำจัดขนสัตว์เลี้ยงและเศษเล็กเศษน้อยในทันที - ในรถด้วย
คุณสมบัติและจุดเด่น
แปรงหมุนที่ขับเคลื่อนด้วยอากาศ
- สำหรับการกำจัดสิ่งสกปรกที่ปากแข็งเช่น ขนสัตว์จากผ้า
- เก็บขนของสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ
- รับสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพจากพรมที่มีกองสูง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
|1
|ความกว้าง มาตรฐาน (มม.)
|35
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.34
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.423
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|200 x 165 x 67
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- เบาะ
- ภายในรถยนต์
- เบาะรถยนต์