หัวดูดหุ้มเทอร์โบ NW 35

หัวฉีดจริงพร้อมแปรงหมุนได้ ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งและพื้นผิวสิ่งทออย่างละเอียดโดยเฉพาะ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดขนสัตว์เลี้ยง ความกว้างการทำงาน: 160 มม

หัวฉีดที่ใช้งานได้จริงพร้อมมือที่มีความกว้างการทำงาน 160 มม. หัวฉีดมีแปรงหมุนที่หมุนได้ซึ่งสามารถขจัดสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิว มันทำความสะอาดหมอนอิงเก้าอี้โซฟาหมอนเตียง ฯลฯ และกำจัดขนสัตว์เลี้ยงและเศษเล็กเศษน้อยในทันที - ในรถด้วย

คุณสมบัติและจุดเด่น
แปรงหมุนที่ขับเคลื่อนด้วยอากาศ
  • สำหรับการกำจัดสิ่งสกปรกที่ปากแข็งเช่น ขนสัตว์จากผ้า
  • เก็บขนของสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • รับสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพจากพรมที่มีกองสูง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ (ชิ้นส่วน) 1
ความกว้าง มาตรฐาน (มม.) 35
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.34
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.423
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 200 x 165 x 67
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • เบาะ
  • ภายในรถยนต์
  • เบาะรถยนต์