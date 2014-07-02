ชุดสูญญากาศสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า
ท่อดูดที่ยืดหยุ่นได้ (1 ม.) รวมถึงอะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อกับช่องระบายอากาศของเครื่องมือไฟฟ้า (เช่นจิ๊กซอว์, เครื่องบด, การฝึกซ้อม, เครื่องบิน, เครื่องบิน ฯลฯ ) สำหรับ DIY ที่ปราศจากสิ่งสกปรก
ท่อดูดที่ยืดหยุ่นได้ (1 ม.) รวมถึงอะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อกับช่องระบายอากาศของเครื่องมือไฟฟ้าเช่นจิ๊กซอว์, เครื่องบด, เครื่องเจาะหรือสว่านไฟฟ้า สิ่งนี้จะช่วยให้สิ่งสกปรกที่เกิดจากการทำงานกับเครื่องมือที่จะสกัดโดยตรงป้องกันไม่ให้มันหนีออกไปในอากาศโดยรอบ โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับ DIY ปราศจากสิ่งสกปรกโดยไม่ต้องทำความสะอาดในภายหลัง
คุณสมบัติและจุดเด่น
อะแดปเตอร์สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า
- สำหรับเชื่อมต่อท่อดูดเข้ากับช่องระบายอากาศของเครื่องมือไฟฟ้า
- สำหรับการดูดฝุ่น / สิ่งสกปรกโดยตรงระหว่างการใช้งานในขณะที่ป้องกันฝุ่น / สิ่งสกปรกที่หนีเข้าไปในอากาศโดยรอบ
การออกแบบที่ยืดหยุ่นของท่อดูด
- อิสระในการเคลื่อนไหวมากขึ้น
- ใช้งานง่ายและใช้งานได้จริง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ปริมาณ (-part)
|2
|ความกว้าง มาตรฐาน (มม.)
|35
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.14
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.216
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1220 x 41 x 41
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- เวิร์คช้อป
- ปรับปรุง