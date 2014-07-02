หัวฉีด VP 120 Vario Power Jet
หัวฉีดสเปรย์ Vario-Power: แลนซ์สเปรย์พร้อมการควบคุมแรงดันที่เปลี่ยนแปลงไม่ จำกัด ตั้งแต่หัวฉีดผงซักฟอกความดันต่ำไปจนถึงหัวฉีดแรงดันสูง เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่เล็ก ๆ รอบ ๆ บ้านและสวน เหมาะสำหรับผนัง เส้นทางรั้วหรือรถยนต์ เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันในประเทศทุกรุ่นของKärcher K2
คุณสมบัติและจุดเด่น
การปรับอย่างต่อเนื่อง
- ความดันสามารถปรับให้เข้ากับงานการทำความสะอาด
แรงดันต่ำ - น้ำยาทำความสะอาด
- ปรับแรงดันอย่างต่อเนื่อง - จากเจ็ทผงซักฟอกความดันต่ำถึงเจ็ทความดันสูง
ประหยัดเวลา
- ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแลนซ์สเปรย์
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.148
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.202
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|445 x 42 x 42
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- ผนังภายนอกอาคาร
- กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
- ทางเดิน
- รั้ว
- บริเวณรอบบ้านและสวน