หัวฉีด VP 120 Vario Power Jet

หัวฉีดสเปรย์ Vario-Power: แลนซ์สเปรย์พร้อมการควบคุมแรงดันที่เปลี่ยนแปลงไม่ จำกัด ตั้งแต่หัวฉีดผงซักฟอกความดันต่ำไปจนถึงหัวฉีดแรงดันสูง

หัวฉีดสเปรย์ Vario-Power: แลนซ์สเปรย์พร้อมการควบคุมแรงดันที่เปลี่ยนแปลงไม่ จำกัด ตั้งแต่หัวฉีดผงซักฟอกความดันต่ำไปจนถึงหัวฉีดแรงดันสูง เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่เล็ก ๆ รอบ ๆ บ้านและสวน เหมาะสำหรับผนัง เส้นทางรั้วหรือรถยนต์ เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันในประเทศทุกรุ่นของKärcher K2

คุณสมบัติและจุดเด่น
การปรับอย่างต่อเนื่อง
  • ความดันสามารถปรับให้เข้ากับงานการทำความสะอาด
แรงดันต่ำ - น้ำยาทำความสะอาด
  • ปรับแรงดันอย่างต่อเนื่อง - จากเจ็ทผงซักฟอกความดันต่ำถึงเจ็ทความดันสูง
ประหยัดเวลา
  • ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแลนซ์สเปรย์
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.148
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.202
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 445 x 42 x 42
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • ยานพาหนะ
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • ผนังภายนอกอาคาร
  • กำแพงในสวน และ กำแพงหิน
  • ทางเดิน
  • รั้ว
  • บริเวณรอบบ้านและสวน