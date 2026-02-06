VP 135

คุณสมบัติและจุดเด่น
ประหยัดเวลา
  • ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแลนซ์สเปรย์
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.165
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.235
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 449 x 43 x 43

สำหรับปืนไกปืนก่อนปี 2010 (ปืน M, 96, 97): จำเป็นต้องใช้ตัวแปลง M (2.643-950.0)

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • ยานพาหนะ
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • รั้ว
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
  • บริเวณรอบบ้านและสวน