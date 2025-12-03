แปรงล้าง *เบสิคไลน์
แปรงอเนกประสงค์พร้อมที่จับตามหลักสรีรศาสตร์และขนแปรงอ่อนนุ่มเพื่อการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและอ่อนโยนต่อทุกพื้นผิว
แปรงล้างอเนกประสงค์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมด การใช้งานแบบคลาสสิกรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ในสวน, พื้นผิวกระจก, รถยนต์, รถจักรยานยนต์, จักรยาน, บานม้วน, มู่ลี่, โรงเรียนดนตรี, คาราวานหรือของเล่นในสวน แปรงล้างมีขนแปรงอ่อนนุ่มพร้อมการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม ในระยะสั้น: ทางออกที่ดีสำหรับการทำความสะอาดงานทั่วบ้านและสวน เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงKärcher K 2 ถึง K 7 ทั้งหมด
คุณสมบัติและจุดเด่น
แอปพลิเคชันทำความสะอาด
- คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
แปรงขนนุ่ม - เหมาะกับพื้นผิว
- การทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนสำหรับพื้นผิวที่บอบบาง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.186
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.206
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|333 x 82 x 184
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- เรือนกระจก
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- Mobile homes
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง