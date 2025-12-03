แปรงล้าง *เบสิคไลน์

แปรงอเนกประสงค์พร้อมที่จับตามหลักสรีรศาสตร์และขนแปรงอ่อนนุ่มเพื่อการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและอ่อนโยนต่อทุกพื้นผิว

แปรงล้างอเนกประสงค์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมด การใช้งานแบบคลาสสิกรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ในสวน, พื้นผิวกระจก, รถยนต์, รถจักรยานยนต์, จักรยาน, บานม้วน, มู่ลี่, โรงเรียนดนตรี, คาราวานหรือของเล่นในสวน แปรงล้างมีขนแปรงอ่อนนุ่มพร้อมการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม ในระยะสั้น: ทางออกที่ดีสำหรับการทำความสะอาดงานทั่วบ้านและสวน เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงKärcher K 2 ถึง K 7 ทั้งหมด

คุณสมบัติและจุดเด่น
แอปพลิเคชันทำความสะอาด
  • คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
แปรงขนนุ่ม - เหมาะกับพื้นผิว
  • การทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนสำหรับพื้นผิวที่บอบบาง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.186
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.206
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 333 x 82 x 184
รูปแบบการใช้งาน
  • ยานพาหนะ
  • เรือนกระจก
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • Mobile homes
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง