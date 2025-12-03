WB 120
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก: แปรงล้างแบบหมุนได้พร้อมชุดเปลี่ยนได้
ขอบคุณกระปุกใหม่ของมันแปรงหมุนแบบหมุนมีพลังมากกว่ารุ่นก่อน - สำหรับการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงของพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก แปรงล้างด้วยความดันสามารถใช้ร่วมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันKärcherทั้งหมดในกลุ่ม K 2 ถึง K 7 สามารถใช้ผงซักฟอกผ่านเครื่องซักผ้าความดันได้ถ้าต้องการ
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวแปรงหมุน
- การทำความสะอาดที่อ่อนโยนนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ
การใช้งานน้ำยาซักผ้าผ่านเครื่องซักผ้าความดัน
- คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเปลี่ยนสิ่งที่แนบมาได้
- เปลี่ยนหรือเปลี่ยนได้ง่ายสำหรับการใช้งานในพื้นที่ต่าง ๆ หรือมีขนแปรงที่ปนเปื้อนสูง
เข้ากันได้กับอะแดปเตอร์ท่อสวน
- การเชื่อมต่อที่รวดเร็วของแปรงคาร์เชอร์ทั้งหมดไปยังสายสวนโดยไม่ต้องใช้เครื่องซักผ้าความดัน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.462
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- เรือนกระจก
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- ประตูโรงรถ
- องค์ประกอบหน้าจอความเป็นส่วนตัว
- windowsills
- หุ้มระเบียง
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง