WB 120

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก: แปรงล้างแบบหมุนได้พร้อมชุดเปลี่ยนได้

ขอบคุณกระปุกใหม่ของมันแปรงหมุนแบบหมุนมีพลังมากกว่ารุ่นก่อน - สำหรับการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงของพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก แปรงล้างด้วยความดันสามารถใช้ร่วมกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันKärcherทั้งหมดในกลุ่ม K 2 ถึง K 7 สามารถใช้ผงซักฟอกผ่านเครื่องซักผ้าความดันได้ถ้าต้องการ

คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวแปรงหมุน
  • การทำความสะอาดที่อ่อนโยนนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ
การใช้งานน้ำยาซักผ้าผ่านเครื่องซักผ้าความดัน
  • คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเปลี่ยนสิ่งที่แนบมาได้
  • เปลี่ยนหรือเปลี่ยนได้ง่ายสำหรับการใช้งานในพื้นที่ต่าง ๆ หรือมีขนแปรงที่ปนเปื้อนสูง
เข้ากันได้กับอะแดปเตอร์ท่อสวน
  • การเชื่อมต่อที่รวดเร็วของแปรงคาร์เชอร์ทั้งหมดไปยังสายสวนโดยไม่ต้องใช้เครื่องซักผ้าความดัน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.462
รูปแบบการใช้งาน
  • ยานพาหนะ
  • เรือนกระจก
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • ประตูโรงรถ
  • องค์ประกอบหน้าจอความเป็นส่วนตัว
  • windowsills
  • หุ้มระเบียง
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
