หัวแปรงขัดล้างอเนกประสงค์สำรอง WB 130
คุณสมบัติและจุดเด่น
ขนแปรงใสนุ่ม
- การทำความสะอาดที่อ่อนโยนนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ
ใช้งานได้ทุกที่
- สำหรับพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก
อุปกรณ์เสริม
- อเนกประสงค์มากขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.075
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.105
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|113 x 113 x 46
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
- เรือนกระจก
- ประตูโรงรถ
- องค์ประกอบหน้าจอความเป็นส่วนตัว
- หุ้มระเบียง
- windowsills