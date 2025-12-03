หัวแปรงขัดล้างอเนกประสงค์สำรอง WB 130

คุณสมบัติและจุดเด่น
ขนแปรงใสนุ่ม
  • การทำความสะอาดที่อ่อนโยนนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ
ใช้งานได้ทุกที่
  • สำหรับพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก
อุปกรณ์เสริม
  • อเนกประสงค์มากขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.075
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.105
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 113 x 113 x 46
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • ยานพาหนะ
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง
  • เรือนกระจก
  • ประตูโรงรถ
  • องค์ประกอบหน้าจอความเป็นส่วนตัว
  • หุ้มระเบียง
  • windowsills