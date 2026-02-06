ตลับกรอง WD/SE
ตัวกรองทรงกระบอกช่วยให้ดูดฝุ่นได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวกรองเพิ่มเติม เหมาะสำหรับรุ่นต่างๆ เช่น เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำของคาร์เชอร์ WD 2 Plus, WD 3, KWD 1–KWD 3 และเครื่องพ่นละอองน้ำ SE 4001 และ SE 4002
ตัวกรองทรงกระบอกช่วยให้คุณดูดฝุ่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวกรองเพิ่มเติมง่ายและสะดวก: สามารถติดตั้งและถอดตัวกรองออกได้ง่ายโดยการบิดเกลียว ไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบการล็อคเพิ่มเติม นอกจากนี้ แผ่นกรองยังช่วยกักเก็บฝุ่นได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งของคาร์เชอร์ WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1–KWD 3 และเครื่องสกัดแบบสเปรย์ของคาร์เชอร์ SE 4001 และ SE 4002
คุณสมบัติและจุดเด่น
ไส้กรอง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
|1
|สี
|สีน้ำตาล
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.3
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.182
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|122 x 122 x 115
รูปแบบการใช้งาน
- สิ่งสกปรกละเอียด
- สิ่งสกปรกหยาบ
- ของเหลว