ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้
ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับทำความสะอาดไม้ ด้วย Power scrubber PS 40, Wood Cleaner 3-in-1 และเจ็ทโฟม Clean 'FJ 10 C Connect' n ' เหมาะสำหรับทำความสะอาดและบำรุงรักษาพื้นผิวไม้และหิน
ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับการทำความสะอาดไม้เป็นชุดที่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดและบำรุงรักษาพื้นผิวไม้และหิน ชุดที่ใช้งานได้รวมถึง Power scrubber PS 40 สำหรับการทำความสะอาดที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพของพื้นผิวที่หลากหลาย - เหมาะสำหรับบันไดและขอบ, Wood Cleaner 1 ขวด 3-in-1 เพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุด, การดูแลที่ดีที่สุดและการป้องกันที่สมบูรณ์แบบ ขั้นตอนเช่นเดียวกับโฟมเจ็ทโฟม Connect 'n' Clean FJ 10 C น้ำยาล้างหินขนาด 1 ลิตรสำหรับทำความสะอาดและบำรุงรักษาพื้นผิวหิน ด้วยระบบการเปลี่ยนที่รวดเร็วของเจ็ทโฟม Clean FJ 10 C ของ Connect 'n' ทำให้สามารถเปลี่ยนขวดผงซักฟอกได้อย่างง่ายดาย นวัตกรรมโฟมเจ็ทผลิตโฟมหนาดังนั้นจึงเป็นไปได้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับการทำความสะอาดไม้เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับผู้บริโภคของคาร์เชอร์ทุกรุ่นในคลาส K2 - K7
คุณสมบัติและจุดเด่น
PS 40 Power Scrubber
- การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ
น้ำยาทำความสะอาดไม้ 3-in-1 ขนาด 1 ลิตร
- เพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุดการดูแลและป้องกันในขั้นตอนเดียว
เชื่อมต่อโฟมทำความสะอาดโฟมเจ็ต FJ 10 C
- เพื่อการเปลี่ยนผงซักฟอกที่รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้นเพียงคลิกเดียว
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|3.31
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|4.261
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|744 x 303 x 759
รูปแบบการใช้งาน
- บริเวณรอบบ้านและสวน
- ระเบียง