ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้

ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับทำความสะอาดไม้ ด้วย Power scrubber PS 40, Wood Cleaner 3-in-1 และเจ็ทโฟม Clean 'FJ 10 C Connect' n ' เหมาะสำหรับทำความสะอาดและบำรุงรักษาพื้นผิวไม้และหิน

ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับการทำความสะอาดไม้เป็นชุดที่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดและบำรุงรักษาพื้นผิวไม้และหิน ชุดที่ใช้งานได้รวมถึง Power scrubber PS 40 สำหรับการทำความสะอาดที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพของพื้นผิวที่หลากหลาย - เหมาะสำหรับบันไดและขอบ, Wood Cleaner 1 ขวด 3-in-1 เพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุด, การดูแลที่ดีที่สุดและการป้องกันที่สมบูรณ์แบบ ขั้นตอนเช่นเดียวกับโฟมเจ็ทโฟม Connect 'n' Clean FJ 10 C น้ำยาล้างหินขนาด 1 ลิตรสำหรับทำความสะอาดและบำรุงรักษาพื้นผิวหิน ด้วยระบบการเปลี่ยนที่รวดเร็วของเจ็ทโฟม Clean FJ 10 C ของ Connect 'n' ทำให้สามารถเปลี่ยนขวดผงซักฟอกได้อย่างง่ายดาย นวัตกรรมโฟมเจ็ทผลิตโฟมหนาดังนั้นจึงเป็นไปได้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับการทำความสะอาดไม้เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับผู้บริโภคของคาร์เชอร์ทุกรุ่นในคลาส K2 - K7

คุณสมบัติและจุดเด่น
PS 40 Power Scrubber
  • การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ
น้ำยาทำความสะอาดไม้ 3-in-1 ขนาด 1 ลิตร
  • เพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุดการดูแลและป้องกันในขั้นตอนเดียว
เชื่อมต่อโฟมทำความสะอาดโฟมเจ็ต FJ 10 C
  • เพื่อการเปลี่ยนผงซักฟอกที่รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้นเพียงคลิกเดียว
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 3.31
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 4.261
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 744 x 303 x 759
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • บริเวณรอบบ้านและสวน
  • ระเบียง