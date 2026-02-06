XH 10 extension hose

สายต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น สำหรับอุปกรณ์ในช่วง K 2 ถึง K 7 ด้วยการเชื่อมต่อแบบสกรู (ไม่มีการเชื่อมต่อด่วน) สายยางยาว 10 เมตรคุณภาพสูง ด้วยการป้องกันท่อหงิกงอและการมีเพศสัมพันธ์ทองเหลืองสำหรับอายุการใช้งานนาน เชื่อมต่ออุปกรณ์และท่อแรงดันสูง

สายต่อแรงดันสูง 10 ม. เพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้นสำหรับการใช้งานกับเครื่องซักผ้าความดัน เพียงเชื่อมต่อระหว่างเครื่องซักผ้าความดันและท่อเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้น สายถักที่ได้รับการเสริมแรงด้วยสิ่งทอที่มีคุณภาพ DN 8 ที่ทนทานต่อข้อต่อพร้อมข้อต่อทองเหลืองเพื่อความทนทาน ท่อต่อขยายสำหรับแรงดันสูงสุด 180 บาร์และอุณหภูมิสูงถึง 60 ° C ท่อต่อยังเหมาะสำหรับการใช้สารเคมี เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันKärcher K 2 ถึง K 7 ทั้งหมด

คุณสมบัติและจุดเด่น
สายต่อยาว 10 เมตร
  • ขยายรัศมีการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ท่อที่มีคุณภาพ DN 8 เสริมด้วยการถักเปียสิ่งทอ
  • คงทน
การป้องกัน Kink
  • ปกป้องท่อจาก kinking
คลัปทองเหลือง
  • ทนทานและมีคุณภาพสูง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อุณหภูมิ (°C) สูงสุด 60
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์) 180
ความยาว (ม.) 10
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 1.208
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 1.463
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 240 x 240 x 85
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้