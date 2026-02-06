XH 10 extension hose
สายต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น สำหรับอุปกรณ์ในช่วง K 2 ถึง K 7 ด้วยการเชื่อมต่อแบบสกรู (ไม่มีการเชื่อมต่อด่วน) สายยางยาว 10 เมตรคุณภาพสูง ด้วยการป้องกันท่อหงิกงอและการมีเพศสัมพันธ์ทองเหลืองสำหรับอายุการใช้งานนาน เชื่อมต่ออุปกรณ์และท่อแรงดันสูง
สายต่อแรงดันสูง 10 ม. เพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้นสำหรับการใช้งานกับเครื่องซักผ้าความดัน เพียงเชื่อมต่อระหว่างเครื่องซักผ้าความดันและท่อเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้น สายถักที่ได้รับการเสริมแรงด้วยสิ่งทอที่มีคุณภาพ DN 8 ที่ทนทานต่อข้อต่อพร้อมข้อต่อทองเหลืองเพื่อความทนทาน ท่อต่อขยายสำหรับแรงดันสูงสุด 180 บาร์และอุณหภูมิสูงถึง 60 ° C ท่อต่อยังเหมาะสำหรับการใช้สารเคมี เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันKärcher K 2 ถึง K 7 ทั้งหมด
คุณสมบัติและจุดเด่น
สายต่อยาว 10 เมตร
- ขยายรัศมีการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ท่อที่มีคุณภาพ DN 8 เสริมด้วยการถักเปียสิ่งทอ
- คงทน
การป้องกัน Kink
- ปกป้องท่อจาก kinking
คลัปทองเหลือง
- ทนทานและมีคุณภาพสูง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อุณหภูมิ (°C)
|สูงสุด 60
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
|180
|ความยาว (ม.)
|10
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|1.208
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.463
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|240 x 240 x 85